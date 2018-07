Krönikor

Enligt opinionsföretaget Novus anser väljarna att Sverigedemokraterna har den bästa politiken i invandrings- och integrationsfrågor. Men samtidigt är SD det enda partiet som inte prövats i integrationens skärseld utan det är, enkelt uttryck, snarare mycket ord och ingen verkstad. Framgången bygger helt enkelt på andra partiers misslyckanden. SD behöver inte ens slipa på retoriken när det skjuts hej vilt i Malmö. Därför är också ett av de märkligaste påståendena som cirkulerar i debatten inför valet, att om det talas för mycket om integration och migration så gynnas SD.

Ur alla tänkbara perspektiv innebär förhållningssättet antingen uppfattningen att det som för många anses var ett problem inte blir något problem om det inte diskuteras. Eller så måste det innebära att andra partier inte anser sig kunna frågorna tillräckligt väl för att ta debatten med ett parti som vinner röster på att inte göra något.

Säkert är det mycket i Sverige som är bra och som fungerar. Men det som fungerar behöver inte heller åtgärdas. Och det som fungerar kan knappast bli en valfråga för människor som upplever att annat inte fungerar. Men SD förstår inte problemen bättre än vad något annat parti tycks göra. SD:s enda styrka är att partiet kan peka på problemen som andra helst inte vill tala om. Inte att de formulerat någon lösning som ger intryck av att vara mer genomtänkt än någon annans.

I den utmärkta boken ”Det lilla landet som kunde” av Mustafa Panshiri och Jens Ganman intervjuas Jimmie Åkesson. Han beskriver problem som många människor upplever i sin vardag. Han talar om kulturella enklaver. Om segregation och om hur detta har vuxit fram genom en kombination av dåligt reglerad invandring och en i stort sett icke-existerande integrationspolitik. Utmärkande för hela samtalet är att inte heller Åkesson ser några snabba lösningar eller en enstaka åtgärd som ska lösa alla problem. Han glider hellre undan och talar i breda termer om betydelsen av att svensk kultur blir samhällets enande kitt. En av hans konkreta lösningar är att i utsatta områden sätta upp Sverigecenter som ska visa upp svensk kultur och svensk historia. Men han har ingen uppfattning om hur människor ska tas dit eller hur människor ska påverkas till att tycka att det som visas där är bra. Åkesson vet nämligen att det inte går att straffa människors åsikter eller tankar utan bara deras handlingar. Han vet att hans dröm om en likformig uppfattning om svenskhet som ska ena folket är helt orealistisk. Men det låter bra för dem som känner att deras oro tas på allvar.

Några dramatiska förändringar i opinionssiffrorna under sommaren är nog inte att vänta. Men det finns ett liv även efter valet. Bara genom att ta debatten om just de frågor som partiet i handling inte behövt befatta sig med kan andra partier växa. Föreställningen att just SD skulle vara unikt i det att partiet består av politiker som vet vad de talar om är att ge paritet en både överdriven och oförtjänt komplimang.