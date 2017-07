Eli Göndör: Inför test för medborgarskap

Krönikor

De pågående utvisningarna av ensamkommande ungdomar är ett exempel på regeringens fullkomligt samvetslösa och fantasilösa hantering av ett problem, som dessutom sänder helt fel signaler.

Problemet är resultatet av att båda parterna misskött sig. Sverige har signalerat att alla som kommer kan förvänta sig ett omhändertagande utan motprestation och utan att behöva genomgå ålderstest. En del ensamkommande har antingen ljugit om sin ålder eller omedvetet uppgett fel ålder. Alltså har båda parter gjort fel. Sverige har gett falska förhoppningar och plötsligt ändrat sig. En del tycks ha velat utnyttja systemet genom att ljuga.

De ensamkommande som lever med någon form av struktur är sannolikt bra för Sveriges framtid. Enligt en auktoritet på ämnet, Anosh Ghasri, och en annan kunnig person, Mustafa Panshiri, vill de flesta studera och bli tandläkare, ingenjörer eller liknande – yrken som Sverige behöver. Dessutom utgör de som lever under ordnade förhållanden inget problem. De är skötsamma. Samtidigt finns det i Sverige ensamkommande som lever kriminellt utanför samhället och som därför kan stanna. Enligt både Ghasri och Panshiri sänder det helt fel signaler till de skötsamma om vad som lönar sig bäst i Sverige.

Med lite fantasi går det att finna en lösning som gynnar alla, som är moralisk försvarbar och ger rätt signaler. De som lever under ordnade former med exempelvis fosterfamiljer kan erbjudas ett avtal om ett femårsprogram som slutar med ett medborgarskap. Eftersom det är hög tid för Sverige att införa någon form av medborgarskapstest kan ungdomarna dessutom utgöra en testballong för medborgarskapsprövning.

Avtalet skulle kunna innehålla följande: Under en femårsperiod får ensamkommande barn och unga tillgång till hela välfärden. I utbyte ska de vara kvar hos fosterfamilj eller likvärdig struktur och ägna sig åt yrkesinriktade studier under hela tiden. Ungdomarna förpliktigar sig att under delar av sin lediga tid arbeta med någon form av samhällstjänst eftersom välfärd inte tillhandahålls utan motprestation. De ensamkommande garanterar att under tio år försörja eventuell anhöriginvandring. Eventuell brottslighet leder till omedelbar utvisning. Efter fem år genomförs en medborgarskapsprövning som infattar språk, kunskaper om Sverige och liknande. Den som tycker att kraven är för högt ställda har utan asylskäl inget i Sverige att hämta.

Under tiden måste alla som fått utvisningsorder och inte vill inordna sig i någon struktur sökas upp och utvisas. Det ska inte innebära en fördel att inte följa regler och lagar. Avtalet kan justeras i olika riktningar. Men med lite fantasi och handlingskraft går det att vända en skamlig och oacceptabel hantering av problemet till något som både moraliskt och praktiskt borde kunna anses vara en bra lösning för de flesta.