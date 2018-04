Evangelisationsverket, tack!

Krönikor

Säga vad man vill om Migrationsverket, men som kyrkor i Sverige har vi en del att tacka dem för också.

Tack Migrationsverket för allt ni har lärt mig om hur man för människor till tro och sedan gör dem till lärjungar. Jag måste erkänna att vi i många fall har slarvat med både undervisningen och uppföljningen när det gäller svenskar som kommit till tro. Kontakterna med er har tydliggjort att detta med att ta emot Jesus och låta döpa sig är ett mycket stort beslut, som får konsekvenser för hela livet. Dopundervisningen har nog aldrig varit så gedigen som den är nu i många församlingar, tack vare er.

Era krav har också skapat en enorm motivation bland de konvertiter som tagit emot Jesus att verkligen gå djupare i sin tro och i sin efterföljelse av Jesus. Aldrig under min yrkesverksamma tid har vi som kyrkor fått vara med och utbilda superevangelister i den takt vi gör just nu. Våra församlingsmedlemmar som konverterat har en ”alltid redo”-attityd som slår varenda scoutpatrull. Alltid redo att dela sitt vittnesbörd. Alltid redo att dela ut Biblar till sina vänner. Alltid redo att tolka, undervisa och be för andra.

Deras inställning smittar också av sig på församlingens svenska ungdomar. Den här terminen har vi därför kunnat starta lärjungaträning där svenska och nysvenska ungdomar och unga vuxna möts en gång i veckan för bibelläsning, bön och samtal. Som pastor blir man nästan tårögd av att få vara med och utrusta en ny generation kristna på det här sättet.

En av de saker ni menar är avgörande för om man är genuint kristen är om man leder andra människor till tro. Här vill jag också rikta ett stort tack för att ni tydliggör att tron inte är en privatsak och att kristen tro till sitt väsen är missionerande. Eftersom konvertiterna är så flitiga på att evangelisera tar ständigt nya människor emot Jesus. Sedan förstår jag att ni kanske inte är lika lyckliga över det som vi, eftersom ni ständigt får fler ärenden att behandla. Förra året döptes minst 700 personer med muslimsk bakgrund i Sverige och det finns de som uppskattar att runt 20 procent av alla afghaner i Sverige är kristna i dag. Denna väckelserörelse visar inga tecken på att avta.

Vi hoppas därför att ni nu när ni, delvis på grund av politiska påtryckningar, kommer att skicka tillbaka många av dessa evangelister till sina hemländer förstår att detta verkligen innebär enorm risk för dem, men att det också kan slå tillbaka på er om det visar sig att era bedömningar var felaktiga och att människor dödas på grund av sin tro. Vi hoppas också att ni uppmanar vår regering att trycka på för religionsfrihet i dessa länder.

Slutligen vill jag säga att jag förstår att ni sitter i en oerhört svår sits där ni är tvungna att inta Guds position och avgöra vad som finns i människors hjärtan. Vi ber för er ständigt, och bistår er gärna med utbildning och underlag.