Inget annat än människovärde

Krönikor

Franklin Graham – känd predikant i USA – tackar Gud för Donald Trump. Det må han och andra göra, men själv mäktar jag verkligen inte stämma in i den lovsången. Det är däremot självklart att tacka Gud för Angela Merkel!

EU har under många, många år utsatts för övervägande negativ kritik. Medier har år ut och år in harvat i EU:s problem och bekymmer. (Nog skulle det vara mer än märkligt om inte det av och till skulle knaka i fogarna för en gemenskap som innefattar 27, 28 stater). De tunga moln som hänger över vårt Europa i dag handlar varken om kronor och ören eller euro, de handlar om att nationalism/ högerpopulism och förakt för medmänniskor och människovärdet breder ut sig. I nation efter nation! Det är ofattbart att inte detta skakar om mer än vad det gör.

Nu framstår ytterligare en gång Angela Merkel som den politiska ledare, som människor med demokrati och solidaritet som ledstjärnor, kan ty sig till och hoppas på.

I grund och botten handlar politik om människovärdet. Just i grund och botten! Det är givet att man kan och bör debattera om skillnader mellan att ”samtala” och att ”samråda”. Det har vi i vårt land varit ganska bra på under senare tid. Men det blir ganska tröttande om detta under lång tid ska vara ämnet för den så kallade politiska agendan i medier.

Egentligen spelar det heller inte så stor roll om partier bygger åsiktsdiken om några miljoner hit och några miljoner dit. Vi vet ju att, helt oberoende av vilket block eller vilken konstellation som regerar, så ska oppositionen opponera. Så har det varit i alla decennier och så är det. Om regeringen säger tio, av vad slag det vara må, så ska oppositionen säga ”det räcker inte”. Om ett parti föreslår ökade bidrag föreslår något annat minskade. Och så ska det väl vara. Då blir det åtminstone debatt.

Men högerpopulism och vänstergalenskap kan inte bemötas med sifferexercis eller med något slags politiskt auktionerande eller budgivning. Demokrati fordrar att debatten handlar om försvaret av människors värde. Den viktigaste av alla värderingar, att individer helt oberoende om man kommer från det ena eller andra geografiska området eller hyser den ena eller andra religionsuppfattningen har ett och samma värde. Ett okränkbart värde! Det är inte detsamma som att politiker ska låta bli att öppet och ärligt ha åsikter om människors livsstilar och beteendemönster. Men människors värde står över livsstil och beteende!

Att vi sedan, ofantligt många, känner oss övertygade om att man i just kristendomen bäst kan förankra dessa universella värden, det ska inte förnekas. Inte alls!

Att Donald Trump exkluderar människor, som kommer från vissa länder och för att de fötts där, är fjärran från vad som är acceptabelt för en demokrati. Och därmed obegripligt ur kristet perspektiv.