Krönikor

När jag befann mig i slutfasen av mitt avhandlingsarbete i engelsk litteratur brukade jag sitta och skriva i universitetsbibliotekets källare. Av någon anledning hade källarplanet fönster som började någonstans precis ovanför markytan och sedan reste sig en två tre meter mot himlen. De var precis i ögonhöjd, så att man kunde se ut men också var medveten om att man befann sig under jorden. Det slog mig då att det var ett slags metafor för det kristna livet. Vi vet att Jesus en dag ska komma tillbaka, men tills dess måste vi leva på en jord slagen i bojor, och ibland känner vi oss mer som maskar än människor, som psalmisten skriver i Psalm 22.

I slutet av sextiotalet skrev Bob Dylan ”I Shall be released”, en låt om en man som sitter i fängelse och väntar på den dag då han äntligen ska släppas fri igen: “I see my light come shining / From the west unto the east / Any day now, any day now / I shall be released.” Den där refrängen, så typisk för framför allt svart amerikansk gospelmusik, gjorde starkt intryck på mig första gången jag hörde den. Jag skrev ner den i min anteckningsbok och återkom till den när orken började tryta, inte bara med avhandlingen utan också i relationer och svåra livssituationer.

Dylans berättare sitter inspärrad, möjligtvis orättvist anklagad, möjligen faktiskt skyldig, och minns sitt liv och den kedja av händelser och möten som förde honom till den ensliga fängelsecellen. Jag vet inte hur ni har det, men jag kan ha svårt att släppa det förflutna. Jag ältar misstag och misslyckanden, synder och svek, jag muttrar ”tänk om”. Jag beter mig som israeliterna i öknen, med andra ord, när de klagade över sin svåra vandring och längtade hem till det bekväma men ofria livet i Egypten.

Jesus vill mer med oss än så. Han vill inte att vi ska blicka bakåt, och han vill inte att vi ska älska vår trygga fängelsecell, som vissa av israeliterna kanske gjorde. Dylans fånge är en förebild i sitt envisa hopp, just för att han är medveten om sina kedjor.

Samtidigt låter han dem inte definiera hans identitet, som är given av Gud: ”I see my reflection / Some place so high above this wall”. Jag sjunger gärna med i de raderna, för de säger mig precis vad Bibeln lovar: att när Jesus kommer så ska vi förvandlas, vi ska äntligen bli de vi var menade att vara, vi ska äntligen bli fria.