Karin Ingridsdotter: Alla behövs – också du

Ingen av oss missade väl den fruktansvärda nyheten om höghusbranden i London i juni. En först till synes inte så stor eldsvåda startade i ett 24-våningshus och spred sig sedan mycket fort vilket resulterade i fruktansvärda scener och många döda. Snart avslöjades att husets nya fasadklädsel orsakat det snabba brandförloppet. Att välja en brandsäker variant hade kostat 22 kronor mer per kvadratmeter.

Händelsen fick också stor uppmärksamhet sedan det visat sig att samhällets räddnings- och krisinsatser inte fungerat. Behövs det tilläggas att lägenheterna i majoritet beboddes av socialt utsatta?

Kritiken har varit massiv. Brittiska medier har dock uppmärksammat de lokala kyrkornas och moskéernas insatser när samhället svek. Med ideella krafter upprättades snabbt exempelvis matutdelning och övernattning där församlingarnas medlemmar, vanliga människor vana att samarbeta och att engagera sig för andra, gjorde avgörande skillnad. Vilka hjältar!

En journalist på The Guardian skrev om prästen i den lokala Metodistförsamlingen som blev väckt på olycksnatten och gick ner till kyrkan där han öppnade portarna och tände lyset. Journalisten konstaterade vidare att detta var skillnaden mellan kyrkan och de lokala myndigheternas bristande engagemang.

I Sverige har vi tack och lov inte haft någon liknande katastrof i sommar. I våras skakades vi dock om av det fruktansvärda terrordådet i Stockholm. Då fungerade myndigheternas insatser mycket väl. Vi vet att i nationella trauman söker sig människor till kyrkan vilket då påminner oss om hur viktigt vårt arbete är.

De allra flesta dagar sker dock inga katastrofer. Kyrkans arbete pågår dock vecka efter vecka, år efter år. Vi behöver påminna oss om hur viktigt vårt engagemang är också när inget speciellt händer. Kanske är du som läser det här en ideell kraft i din församling? Du ber för andra, bakar, städar kyrkan, besöker ensamma och ställer upp. I våra kyrkor finns ett enormt engagemang som är beundransvärt och jag vill passa på att tacka dig som gör en insats. Du är med och verkar till att Jesus kan bli känd och erkänd och vad du än har för uppgift i din kyrka är den meningsfull. Vi ska vara stolta över vårt ideella engagemang för det gör skillnad för människor även när resultatet inte är så konkret som i London.

När jag ibland berättar för de som inte är kyrkvana om hur frikyrkans varande bygger på ideella krafter och allt vi erbjuder blir de imponerade. Jag tror vi måste våga vara stolta över vår tradition, vårt arbete och våra församlingar.

Prästen som intervjuades i The Guardian berättade att hans församling inte heller är en av de stora, häftiga och framgångsrika församlingarna som ofta får all uppmärksamhet. Ändå gjorde de all skillnad i världen. Det är viktigt att påminna sig om att vi alla behövs och att varje insats för Gud och för andra människor är värdefull.

