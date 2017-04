Lina Mattebo: Stockholm är den plats som blev min

Krönikor

Det går att sakna en plats så att det liksom river i bröstet, så att det blir svårare att andas. Jag inser det när jag tittar på en dokumentär om kocken Magnus Nilsson. Hans restaurang Fäviken i Jämtland rankas som en av de bästa i världen, men det är inte matlagningen som får mig att börja gråta, utan de magiska bilderna av den norrländska naturen: skogen, älvarna, norrskenet och snön.

Jag har bott i Stockholm i mer än tio år nu. Men det var inte meningen att jag skulle bo här. Här i stressen, bland asfalterade innergårdar, proppfulla tunnelbanevagnar och ensamma människor i små lägenheter. Fast sen blev den här vackra ö-staden ändå mitt hem. Här finns mina vänner, min församling, mina cykelvägar, mitt jobb, mina parker, här finns konst, nya tankar och sammanhang som får mig att växa.

En av de viktigaste sakerna jag har lärt mig som vuxen är att livet allra oftast är både och – inte antingen eller. Det är att ha kroppen full av både förlamande rädsla och bubbligt hopp, att tro så att hjärtat aldrig har varit mer säkert och samtidigt tvivla till sömnlöshet, att längta hem och ha hittat hem på samma gång.

Att, liksom jag och många i min generation, ha kunnat ställa frågor som Var hör jag hemma? och Vem är jag? är en stor förmån, men skapar också många gånger en rastlöshet och en rotlöshet. För de där frågorna är till stor del omöjliga att besvara och inte minst att ta ansvar för. Det är lätt att fastna i tankar på om det finns en bättre plats, ett bättre liv, någon annanstans. Och vi har ofta bott på flera ställen och har våra nära och kära utspridda på olika platser.

Lärdom nummer två är därför vikten av att omfamna det liv som blev mitt. Det är naivt, ja till och med förmätet, att tro att vi ska kunna få allting på samma gång. Jag kan inte få Höga kustens böljande skogar och Stockholms vibrerade kulturliv på samma gång. Så kanske bör vi snarare, där vi är just nu, ställa oss frågor som Hur kan jag göra den här platsen till ett hem där jag och andra omkring mig kan trivas? och Hur kan jag bli en mer kärleksfull och levande människa?

I mitt fall blev den här staden, i all sin litenhet och all sin storhet, min plats – och just därför har jag bestämt mig för att ge den och de människor som bor här min tid, mitt engagemang och min kärlek. För jag tror på att göra gott där vi är, oavsett om vi har valt platsen eller fått den.