När jag för drygt två år sedan skrev om hot och våld mot kristna på svenska asylboenden fick statsrådet Morgan Johansson det att låta som att jag hade hjärnspöken.

I organisationen A Demand for action (ADFA) har vi sammanställt rapporter om antalet kyrkor som förstörts av terrorister i Irak. Före Saddam Husseins fall 2003 fanns det 1,3 miljoner kristna i Irak, före IS invasion 2014 var de 300 000, i dag är de färre än 200 000. Av dem som är kvar bor majoriteten i flyktingläger.

De senaste åren har ungefär 500 000 kristna flytt från islamisters förföljelse i Syrien.

Vi har också läst Migrationsmyndigheters avslag för kristna assyrier/syrianer/kaldéer och armenier. I en del av dem är beslutsfattarna närmast döva inför förföljelsen av kristna. Europaparlamentet och många andra har erkänt att det pågår ett folkmord mot kristna. EU-landet Sverige fortsätter att utvisa överlevare tillbaka till landet som inte kan skydda dem.

För att skingra tankarna tar jag paus för att ägna mig åt annat. Valet föll på P1:s samhällsmagasin Konflikt, ett av de bästa programmen som produceras i Sverige. I mars i fjol mördades FN-experten Zaida Catalán i Kongo-Kinshasa. En fruktansvärd avrättning av en hjältinna.

En halvtimme in i programmet avhandlar man läget i landet i dag, Human Rights Watch intervjuas: ”A really brutal crackdown, taking it to a new level, directly attacking the Catholic churches.”

SR översätter till: ”Våldet har nått en helt ny nivå säger Aida Sawyer och syftar på de kongolesiska säkerhetsstyrkornas brutala attacker mot demonstrationerna som bland annat den katolska kyrkan arrangerat.”

Sveriges Radios reporter menade nog inte att förminska attackerna mot katolska kyrkor. Hade detta varit en isolerad händelse hade jag kanske inte heller reagerat. Men jag har hört felöversättningar om attacker mot kristna i rapportering från Irak, Syrien och Egypten tidigare. I den kontexten är det ett övergrepp på världens mest förföljda grupp, kristna.

Nyligen publicerade Deutsche Welle en artikel om över hundra attacker mot kristna på tyska asylboenden under 2017. Reportern som mejlat mig artikeln säger att hon har pratat med kristna som vittnar om många fler attacker, sådana som av rädsla aldrig har anmälts till polisen.

ADFA:s representant i USA, Steve Oshana, messar mig. Han och vår libanesiska systerorganisation Syriac Leagues generalsekreterare Habib Afram har varit på ceremonin för USA:s nya sändebud för religiös frihet.

I Sverige har vi också ett sändebud. Från UD:s hemsida: ”Kampen mot antisemitism och islamofobi är ett prioriterat område för regeringen. Därför utsåg utrikesminister Margot Wallström nyligen diplomaten Joachim Bergström till särskilt sändebud med ansvar för dessa frågor. Antisemitism och islamofobi är oacceptabla fenomen, men de existerar både i Sverige och i resten av världen.”

Kristofobin då?