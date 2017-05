Tala om medieskugga

Krönikor

Ingen har kunnat missa de braskande rubrikerna om assistansfusk de senaste åren. Ett antal fall har avslöjats där människor – eller deras anhöriga – hävdat att de är så drabbade av svåra funktionsnedsättningar att de behöver hjälp och stöd dygnet­ runt. Sedan har det visat sig att de i själva verket klarar sig alldeles utmärkt när Försäkringskassan inte ser på.

Sådant är alldeles förfärligt. Det är ingen förmildrande omständighet att det förekommer fusk inom alla socialförsäkringar. Personer som lyckats­ bli sjukskrivna jobbar svart, föräldrar ljuger om att ungarna är sjuka och lyfter vab-ersättning samtidigt som de får lön från arbetsgivaren. Allt sådant, inklusive­ assistansfusk, ska självfallet bestraffas.

Det är en helt annan sak när man från enskilda fall drar slutsatser som gäller hela grupper. Utifrån kända fall av assistansfusk har såväl myndigheter som politiker torgfört beräkningar som på decimalen när anger hur stort det felaktiga utnyttjandet av just denna socialförsäkring är. Man har hänvisat till en vetenskaplig metod, EEM, och använt resultatet – 12,2 procent av all assistans­ersättning eller 2 147 miljoner kronor – som ett argument för att skärpa kraven för att få personlig assistans. Tillvaron har slagits i spillror för både vuxna och barn med funktionsnedsättningar när omprövningar har gjorts och assistanstimmarna dragits in. Och när en utredning om hela LSS-området tillsätts är utgångspunkten besparingar, besparingar och ännu fler besparingar.

Nu visar det sig med all önskvärd tydlighet att EEM-metoden har missbrukats å det grövsta. Två forskare i Lund har genomfört en omfattande studie som visar att det inte i hela världen finns några andra exempel på att denna metod utnyttjas för att uppskatta förhållanden inom det samhällsvetenskapliga området. Däremot är den gångbar för att göra sannolikhetsuppskattningar om till exempel hur väl en viss berggrund klarar slutförvaring av radioaktivt­ avfall.

Och det stannar inte med detta. Alla experter är dessutom överens om att de slutsatser man drar när EEM används måste omgärdas av stora säkerhetsmarginaler och inte får användas som hårda fakta.

Två fel av två möjliga alltså. Stor skandal! Minister och myndighetschef ställs mot väggen. Eller?

Rapporten släpptes för två veckor sedan. Den innehåller sprängstoff men är saklig och vederhäftig och borde rimligen ha fått minst lika stor uppmärksamhet som påståendena om ett utbrett fusk.

Men genomslaget är uselt. En av forskarna, statsvetaren Niklas Altermark, är intervjuad i Flamman (V): ”De hade blivit underkända som studentuppsatser”, säger han om rapporterna om fusk. Dagens Samhälle har publicerat en debattartikel av FUB:s ordförande Thomas Jansson: ”Sluta tala om människor med funktionsnedsättningar som fuskare”, skriver han.

Det är allt. Och det är pinsamt.