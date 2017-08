Tuulikki Koivunen Bylund: Vilse i visionerna

Krönikor

”Jag har inga visioner”, sa jag och tittade på de allvarsamma domkapitelsledamöterna. Detta hände år 1995 när jag hade sökt tjänsten som domprost i Uppsala.

”Jag anser att man inte ska börja en tjänst med sina egna färdiga visioner, utan dem ska man skapa tillsammans med arbetslaget”, fortsatte jag.

Jag såg av deras miner att det nog inte var det rätta svaret, lika lite som när jag vid intervjun hos kyrkorådet hade tyckt att det inte var så märkvärdigt att vara domprost. För att kunna bli domprost i Uppsala under den gamla ”statskyrkotiden” återstod en intervju till, hos ministern, som var ansvarig för frågor rörande Svenska kyrkan. Det var nämligen regeringen som utnämnde domprostarna.

Då hade jag äntligen lärt mig. Hos ministern hade jag fem olika visioner och visste att tjänsten jag sökte var en av de märkvärdigaste i hela det svenska riket.

Jag hade skrivit ledorden på en papperslapp och stoppat den i fickan på min dyra nyinköpta kavaj när jag traskade mot departementet för att presentera dem. Efteråt i hissen frågade jag departementsrådet om jag hade talat för mycket. ”O, nej”, svarade han ”du skulle bara veta hur mycket den föregående kandidaten pratade”. Jag räknar det som en tung merit inför den stora räkenskapsdagen att jag aldrig frågade vem den föregående sökanden hade varit.

Efter en stunds letande i mina pärmar, hittade jag mitt visionsmanus, och fann mina fem visioner som handlade om att jag som domprost skulle arbeta för att kyrkan ska vara ekumenisk, folklig, from, kvinnlig och samhällstillvänd. De höll fortfarande när jag arbetade som biskop i Norrland.

Men håller dessa visioner fortfarande i dag när jag dödstädar, skriver memoarer och blickar tillbaka på mina 46 prästår i Svenska kyrkan? Har jag något att tillägga?

Under de senaste åren då jag varit begraven under en hög av anteckningar, tidningsurklipp och dagböcker, har jag upptäckt en sak som jag inte hade noterat förr. Bönen har spelat en viktigare roll i mitt liv än jag tidigare insett. Spåren från min hembygds ”bedjarrörelse” har funnits hos mig redan från unga år. När jag visionerade under rubriken ”kyrkans fromhet” borde jag nog ha varit mer utförlig angående hur grundläggande bedjandet är i kyrkans och i de kristnas liv.

Vi påverkar med våra böner de hinder som finns hos oss själva och som hindrar Guds kärlek att genomsyra våra liv. Inte så att vi kan styra Gud eller Guds handlande utan så att Gud kan styra oss. Bönen går inte att psykologisera sönder eller ens att förklara. Bönens kraft måste man själv uppleva. Det enda sättet är att börja be. Hela den kristna erfarenheten från århundraden säger: Bönen fungerar. Nu som pensionär har jag äntligen gott om tid att utöva denna viktiga syssla. Bed också för somligas vilsna visioner för kyrkan.

Detta är del fem i Dagens sommarserie där erfarna förkunnare delar sin vision för kyrkan.

Tuulikki Koivunen Bylund, biskop emeritus i Härnösand