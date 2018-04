Växa i stället för att krympa

Krönikor

Det var under min tidiga skolålder. På en dörrpost där hemma markerades min längd med jämna mellanrum. Jag växte. Otåligt ville jag se strecken från blyertspennan flytta uppåt. Gärna upp till de äldre syskonens nivå.

Numera gör jag en årlig hälsokontroll. Bland annat mäter min läkare längden på min lekamen. Inte för att se hur mycket jag växt, utan hur mycket jag krympt sedan sist.

När vi blir äldre, så krymper vi. Men – och det är viktigt – det gäller bara den fysiska kroppen. Som människor kan vi fortsätta att växa. Aposteln Paulus är detta på spåret när han i sitt andra brev till korinterna skriver: ”Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag.”

Amerikanen Gene D Cohen räknas som en av grundarna till den geriatriska psykiatrin. I boken ”Den mogna människan” vänder han upp och ned på en del rådande uppfattningar. Han utmanar föreställningen att människans hjärnkapacitet avtar med tiden och pekar på en rad positiva förändringar av äldres medvetande.

Vi – om jag får den äran att ansluta mig till gruppen äldre – tänker mer helhet än detaljer. Vi blir bättre på att lösa konflikter. Och vi blir mindre rädda för att göra bort oss. Det hjälper oss att upptäcka möjligheter där vi tidigare mest såg problem.

Det hävdar Cohen, som talar om ”utvecklingsintelligens” och ”det kreativa åldrandet”. Sug på det, alla 60-plussare!

Forskaren och författaren förnekar inte det uppenbara – att vi till exempel glömmer var vi lade nyckelknippan när vi kom hem. Men han påminner oss om att dörrarna står öppna till rum där vi inte vistats förut. Gå vidare! Var nyfiken! Upptäck nya spännande saker!

Dr. Marc E. Agronin tar i boken ”The End of Old Age” upp flera exempel på hur människor kan lägga in en ny växel på äldre dagar – och accelerera.

Henri Matisse är en av dessa personer. När den franske konstnären var lite över 70 år blev han svårt sjuk och satt tidvis i rullstol. Han orkade inte längre måla som förut. Då började han klippa och klistra och göra collage. På så vis skapade Matisse några av sina mest berömda verk.

Detta lär oss någonting. Vissa saker kan bli svåra, eller rent av omöjliga, på äldre dagar. Då gäller det att hitta de möjligheter som väntar runt hörnet. De kan rent av vara större än de möjligheter vi mist.

Vi behöver inte krympa som människor. Vi kan fortsätta att växa, trots krämpor och fysiska begränsningar.