Akademisk granskning av världsrörelsen Hillsong

Kultur

Tanya Riches och Tom Wagner (Red)

”The Hillsong Movement Examined: You Call me out Upon the Waters”

(Charis Christianity and Renewal Interdisciplinary Studies)

Omkring 50 miljoner människor sägs sjunga Hillsongs lovsånger på ett 60-tal språk varje vecka. Många av dem utan att ha en aning om deras ursprung. Den globala expansionen startade för drygt tio år sedan, och de gudstjänster som i dag firas i Hillsongs namn sägs ha över 100 000 deltagare i 15 länder. Allt började i en liten pingstförsamling i en förort till Sydney 1983. Hillsong är fortfarande en del av Australiens växande pingströrelse.

Den här bokens syfte är att studera Hillsong sociologiskt och att utforska Hillsong som andlig förnyelserörelse. Syftet är också att skapa en dialog mellan australiensiska och internationella akademiker om Hillsongs teologi, praktiker och lovsångsprodukter. Hillsongs ledarskap välkomnar i ett efterord en sådan dialog.

Boken har i långa stycken ett inifrånperspektiv, eftersom flera av författarna på olika sätt relaterar till Hillsong. Ambitionen att inta en vetenskaplig hållning lyckas ändå i stort sett.

Den akademiska ramen saboterar dock ofta läsbarheten, då texten bitvis är helt sönderhackad av parenteser, förkortningar och sifferkoder. Men den som övervinner dessa hinder ska finna att författarna lyckas väl i sitt uppsåt. Gott så. Än bättre är det att de liksom i förbigående diskuterar ett antal frågor som är heta för kristenheten lokalt, nationellt och globalt. Boken kan därför rekommenderas till samfundsledare och teologer, liksom till missions- och kyrkohistoriker som vill förstå kristenheten i samtiden.

Det kan handla om kulturadaption och kommersialisering eller om missionsstrategi, ledarskap och administration. Hillsongs ställning med ett ben i den ofta konservativa pingströrelsen och ett annat mitt i samtidens vimmel tvingar ibland fram en etisk diskussion med oväntade ståndpunkter i samtidsfrågor.

Men det är inte en gemensam teologi som håller ihop Hillsong, de lokala grupperna har en betydande tolkningsfrihet. Och utan sin karaktäristiska musik, spridd över världen med hjälp av den nya tekniken, hade förstås inte Hillsong som vi känner det funnits. Ändå drar den här boken slutsatsen att det är pastorsparet Houstons organisationsförmåga som framför allt håller ihop rörelsen. En närmare presentation av dem hade därför varit på sin plats.

Likt andra förnyelserörelser har man uppfunnit ett alternativt språk för samfund. Hillsong kallas ”ett hus med många rum”. I dörren står paret Houston och hälsar genom entusiastiska lärjungar ”Välkommen hem!”, oavsett var i världen församlingen finns. Och på de sociala medier som detta hus till stor del är byggt av kan grannarna för övrigt lika gärna befinna sig på en annan kontinent som i samma trappuppgång.

Hillsong har genom åren bland annat kritiserats för framgångsteologi, kommersialisering, ytlighet och bristande ekumeniskt och socialt engagemang. Intrycket är att det under perioder på olika håll har funnits fog för allt detta, men att Hillsong, som alla nya rörelser, mognat och djupnat efter hand. Få kan väl heller föreställa sig de utmaningar som följer av att en församlings lovsångsmusik drar in enorma summor på en rent kommersiell global framgång. Den snabba tillväxten kan också av begripliga skäl ha tvingat fram beslut i steget som fått korrigeras i efter hand.