Inför intervjun med Anna Stadling slår det mig när jag lyssnar på hennes skivor och låtar att de känns som tatueringar. Eller snarare som hur tatuerade personer ibland brukar beskriva sina kroppsutsmyckningar. Som tidsmarkörer från olika perioder i livet.

Det blir tydligt när jag lyssnar på låtarna att vi får komma väldigt nära Anna Stadlings frågor, känslor, tankar, rädslor och ljusglimtar från olika perioder och situationer i hennes liv. Vackert tonsatta brännmärken, som hon bär fram som medaljer och som hon sedan bjuder oss andra att ta del av.

När vi väl träffas för intervjun måste jag givetvis fråga henne om hon har någon tatuering.

– Nej det har jag inte. Men jag har ett stort livsärr här som jag för alltid kommer bära med mig, säger hon samtidigt som hon gör en stor handrörelse över vänster bröst.

Vi drar tillbaka klockan drygt två år. Stockholm. Anna och hennes man Pecka Hammarstedt, som också är musiker, och deras då femårige son John Henry är mitt uppe i en lägenhetsrenovering. Arbetet har inletts, väggarna är nedrivna.

Då får Pecka reda på att han har cancer. Några veckor senare blir Anna återkallad till mammografin. Även hon får ett cancerbesked.

– Jag fick tunnelseende. Tårarna vällde fram. Och jag tänkte på vårt barn. Vi kan inte dö. Inte nu. Han behöver oss.

Anna Stadling beskriver situationen som absurd. Men att de ändå måste gå vidare, inte minst för sonen John Henrys skull.

– Samtidigt så sänktes ju alla förväntningar. Vi kunde inte ha några förväntningar alls.

När allt det här drabbar fa­miljen håller Anna på med en ny skiva tillsammans med låtskrivaren Andreas Mattsson. Arbetet med skivan pausas också så klart för att familjen ska orka igenom sjukhusbesök, operationer och kunna klara av en helt ny kämpande vardag.

– Vi har alla olika sätt att hantera sådana här extrema situationer. Men mitt i allt detta kunde jag och Pecka dela varandras dödsångest, rädslor och smärta, säger Anna.

När det sedan fanns mer ork igen och sjukdomsprognoserna ljusnade för Anna och Pecka togs arbetet med skivan så småningom upp igen. De nära samtalen mellan Anna Stadling och Andreas Mattsson fick en annan, än mer fördjupad, klangbotten. Hon berättar flera gånger att Mattsson förmodligen inte förstår hur mycket han betydde under den här processen.

– Förutom den fantastiska sjukvården, så blev musiken som så många gånger förr min räddning, säger hon.

Det är framför allt Andreas Mattsson som har skrivit låtarna utifrån de samtal de två musikerna har haft under resans gång. Mattsson, känd från band som Popsicle och Sweet Chariots, har tidigare skrivit låtar till Carola, Bo Kaspers Orkester, Lisa Nilsson och många fler.

Det är tydligt att det i samarbetet med Anna Stadling funnits en stark växelverkan i det material som mejslats fram. Anna Stadlings svåra situation och Andreas Mattssons lyhörda låtsnickeri blev till låtar som lyckas gripa tag. Om livets skörhet, om att kämpa och orka vidare mitt i kaoset och ropet om att det inte får ta slut, inte än.

– Jag har levt länge med sjukdom inom familjen, vilket också säkert har påverkat mig. Man skulle lätt kunna bli bitter i en sådan här situation, men jag har en inre protest mot det och jag och min pappa brukar säga ”inte förrän vi ligger där så ska vi sluta kämpa”.

– Jag orkar inte bry mig om varför-frågan. Varför vi har drabbats av det här. Vi är män­niskor och att vi är här är stort nog. Det är bättre att försöka vara tacksam för det ljus som letar sig in genom sprickorna, säger Anna Stadling.

Leonard Cohens klassiska rader ”There is a crack in everything, that’s how the light gets in” är lite av ett livsmotto för Anna Stadling.

– I vissa stunder kan jag verkligen känna att ljuset kommer in genom sprickorna. Det räcker långt för mig, säger hon.

Albumet ”Efter stormen” kom ut i september i fjol och togs emot väl av recensenter, lyssnare och radiostationer. Till exempel har låten ”Drömmarna” spelats flitigt på Sveriges Radio P4 hela hösten och vintern. I oktober var det dags för turné med den starka berättelsen och de nya låtarna. Anna Stadling startade också en insamling till Cancerfonden och beskriver att mötet med publiken var skratt- och gråtblandat.

– Det blev många och långa samtal efter spelningarna.

– Vi använde en del tragi­komisk humor under konserterna. Visst kan det vara riskfyllt när det handlar om något så allvarligt som cancer, men jag tror att det är viktigt att inte förlora humorn och med tanke på gensvaret så tror jag att det gick hem, säger hon.

Hon och Pecka hann också med en julturné med mer americanadoftande och jordnära tolkningar av jullåtar och andra låtar som de tycker hör julen till.

Ytterligare ett år har passerat, det är nu en mörk januarikväll 2018 och under dagen vi gör intervjun har Anna Stadling jobbat som vanligt. Hon berättar att hon försökt väcka låtskrivartankarna, hållit på med en del administration, mailat med bokningsbolaget och gjort upp planer för alla hennes olika projekt.

Det låter som en befriande vardag. Hon håller med, även om de inre och yttre efterdyningarna av cancern är tydligt närvarande. Något som hon kommer få leva med resten av livet.

Men så avslutar hon med att berätta vad hon skrivit på sin Facebook tidigare på dagen:

”Solen tar sig långsamt in, jag ser det ljusna bakom vår gardin...” är en strof från en gammal låt och från min förra svenska platta. Det är precis så det känns idag. Det känns som om många med mig genomlevt dessa långsamma timmar i ett mörkt januari. Men så kommer ljuset in just precis nu när jag sitter vid mitt köksbord på Kungsholmen och skriver och jobbar. Jag vet att vi är många trötta själar, jag har stött på er här utanför, vi har pratat om den, tröttheten. Så den här är till alla oss! Någon form av tacksamhetssång till allt det vi får uppleva. Kanske bara att vi får leva, fast det är mörkt ute...

”Det är genom sprickorna ljuset tar sig in”. Tack Leonard Cohen för den strofen som inspirerat så många av oss!

Ha en fin dag alla! Anna”