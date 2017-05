Berättar historien bakom sångerna

Kultur

Försommarmorgon hos Birgittasystrarna på Djursholm: Anders Frostenson-stiftelsens psalmskola är veckans gäster och ska snart avsluta sin femte träff. Under två år samlas de tre gånger om året för att utforska sitt, varandras och andras skrivande i några dagar.

– Den här gången har vi arbetat med översättningar, och jag skulle välja ut engelskspråkiga psalmer som vi kunde arbeta med, berättar Per Harling när han har presenterat alla runt det stora bordet vid fönstret. Men det var svårt! Jag tog med alldeles för många.

Det var bland annat texter av Shirley Murray han hade med sig – han kallar henne ”världens bästa psalmförfattare”.

– Både Shirley Murray och Fred Kaan öppnar språket – de skriver inte på gängse psalmspråk, säger han. Hur översätter man Shirley Murrays ”Peace must set out with hope as its crew”? Eller Fred Kaans ”blanket of convention”?

Psalmskoleeleverna har fått jämföra en av Britt G Hallqvists många översättningar, ”Gud, från ditt hus”, med Fred Kaans originaltext, och Per har berättat om en av de ständiga utmaningarna: att engelskan har enstaviga ord för fred, kärlek och en hel del annat som är viktigt och förekommer ofta i psalmtexter. Hur mycket kan man formulera om utan att hamna alltför långt bort från originalet?

Undervisningen i psalmskrivande är en del av hans arbete sedan flera år nu, och undertiteln till boken ”För livets skull” är ”Minnen och tankar kring mina psalmer”. Men om någon frågar när han skrev sin första svarar han:

– Jag har aldrig skrivit en psalm!

Det var sånger han började skriva som tonåring – först en sång till en flicka som han var förälskad i, och snart efter det sånger som han och de två kamraterna i Shalom Singers sjöng på sina turnéer.

– Det jag kan säga är att jag tidigt började tänka på att det jag skrev skulle kunna sjungas av många gemensamt – det har inte varit sånger som ska framföras, säger han.

Under 1986 års kyrkomöte var han på plats i Riksdagshuset, och han minns att han insåg vad psalmboksbeslutet betydde för honom: nu var han faktiskt psalmförfattare trots allt.

Hur andras psalmer har kommit till har han berättat om i flera böcker: en biografi över Lina Sandell, ”Våra älskade psalmer” och förra året också ”Swedish Hymns” där han presenterar svenska psalmer i engelska översättningar. I de två senare kom några av hans egna med, till exempel Sanctus-samban ”Du är helig, du är hel” och lövhögsvalsen ”Dansa med änglarna”.

– Varje gång jag sjunger ”Blott en dag” påminner jag mig om dess historia, säger han. Det blir alltid en djupare dimension i sången om man vet något om hur den kom till. Och mina egna sånger har också en historia.

Nu har han alltså skrivit ner ungefär 30 av de berättelserna och satt samman dem i en bok som inleds med tolv korta texter om vad som kännetecknar församlingssång och avslutas med text och noter till nio nya sånger.

Två ord som ofta dyker upp, i alla fall i de berättelser som handlar om sånger från 1980-talet, är ”Rättviks stiftsgård”. Där var Per ungdomspräst. Jonas Jonson, som senare blev biskop, var föreståndare, och de skrev hela tiden nya sånger till gudstjänsterna i kapellet där. Per sjöng och spelade gitarr men var inte så säker på notskrivandet, så vaktmästaren Calle-Ville kom och tog diktamen så snart en ny sång var klar. Sedan kunde den provsjungas i nästa gudstjänst, och Kyrkans Ungdoms medlemmar tog med sig bladen hem och fortsatte att använda dem i sina församlingar.

– Andan på stiftsgården betydde mycket för vårt skapande, säger Per. Det kom så många internationella gäster, vi hade U-forum varje trettondagshelg, vi var inte isolerade där, det var många öppningar och intryck. När jag skrev ”Så länge solen värmer jorden” ville jag ha med ordet ”solidaritet”.

Han räknar på fingrarna.

– Fem stavelser, det är mycket. Ett par gånger har jag fått höra att ett sådant ord inte riktigt passar i en psalm. För ett par år sedan var det en som hörde av sig och sa att jag skrev om kaos och kosmos väldigt mycket. Jag var inte medveten om det, men det är väl det mest centrala man kan tala om?

Inför ett föredrag på en kontraktssamling för ett tag sedan fick han för sig att gå igenom Den svenska psalmboken med olika frågor. Vilka är psalmernas ”jag” – vem är det som talar? Hur många psalmer är formulerade som böner? Hur är förhållandet mellan ”jag” och ”vi”? Samma frågor och ytterligare några ställde han till 1937 års psalmbok och till tilläggen, och utvecklingen blev i vissa fall mycket tydlig.

– Ju mer man funderar, desto mer måste man gräva, säger han och skrattar. Jag borde ha gått igenom den Wallinska psalmboken också. Från 1937 öppnas psalmboken mer för väckelsernas sångarv som ofta har ett ”jag”. Man kan säga att psalmboken innehåller olika litterära former, och den vanligaste är bönen. I 1937 års psalmbok är mer än 70 procent av psalmerna böner. Det är en speciell litterär genre! I 1986 års psalmbok är 65 procent böner, i Verbums tillägg är de drygt 50, i ”Psalmer i 2000-talet” mindre än 40. Hur ska vi tolka det?

Sig själv har han också följt – i vår har ”mappskåpet” fått en genomgång, och samtidigt har en ganska lång rad nya sånger kommit till.

Vad är den största skillnaden mellan­ då och nu?

– På stiftsgården satt jag alltid med gitarren när jag skrev. Nu är det pianot. En del av det som jag har hittat tycker jag om, bland annat en del barnsånger som jag skrev till familjegudstjänster. Men det är klart att jag har varit med om en utveckling! Inte minst översättningsarbetet har gett mig inspiration och lärt mig mycket.

Några timmar efter intervjun flyger Per Harling söderut för att vandra en bit av vägen till Santiago de Compostela med tre vänner.

– Förra gången hade vi Frälsarkransen som vandringstema, berättar han. Den här gången ska vi samtala om psalmer. Och sjunga!

Fotnot: Flera av Per Harlings sånger sjungs – i tyska och engelska översättningar – under Kirchentag i Berlin och Wittenberg i år.

Anna Braw