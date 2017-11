Bob Dylans gyllene gospelår

Kultur

Precis lagom till Allhelgona släpper Sony Music en samlingsbox med hundra tidigare osläppta live- och studioinspelningar. Fjorton av sångerna är outgivna. Hela härligheten består i Deluxe-versionen av åtta cd-skivor och dvd innehållande ”Trouble no more: A musical film”, en ny långfilm som skildrar Dylans turné 1980, alltså när hans framträdanden fortfarande präglades av en nyfrälsts glöd.

Kort bakgrundsfakta för dem som händelsevist inte vet: I slutet av 1970-talet kom Bob Dylan ut som troende kristen vilket starkt kom att prägla hans musikutövande de kommande åren. Med glödande frenesi skrevs nya sånger djupt präglade av hans nyfunna tro. Tre skivor spelades in – ”Slow train coming” (1979), ”Saved” (1980) och ”Shot of love” (1981). Kristenheten jublade men många inbitna fans tyckte att deras idol blivit galen och visade öppet sitt förakt. När Dylan efter ett tag tillät sig att spela sina gamla sånger igen avtog protesterna, och när albumet ”Infidels” kom 1983 drog de missnöjda en lättnadens suck. Den gamle Dylan var tillbaka.

Åren 1979–1981 har kommit att kallas Dylans kristna period, men för den som kan sin Dylan är begreppet motsägelsefullt. Som sångförfattare har han alltid, både före och efter dessa år, hela tiden skrivit texter influerade av Bibelns tankar.

Till skillnad från bittra hardcorefans har ett flertal Dylankännare upphöjt slutet av 1970- och början av 1980-talet till några av de absolut starkaste åren när det kommer till liveframträdanden. Och just det speglas förtjänstfullt på ”Trouble no more – the bootleg series vol.13/1979–1981”. Sex av de åtta skivorna innehåller uteslutande livematerial. Sex av skivorna inleds också med ”Slow train” i olika grader av intensitet hos bandet.

Frågan är också om Dylan någonsin sjungit bättre. Rösten glöder av passion.

Som sig bör när det handlar om en box som kostar nästan 1 600 kronor innehåller den inte bara cd-skivorna. Varje sång presenteras med en utförlig bakgrund där man också kan hitta detaljer kring just den inspelade versionen. En medföljande bok, påpassligt rubricerad ”Bob Dylan pressing on” innehåller fotografier från konserter, studioinspelningar och backstagetillfällen. Där finns också Dylans egna blad med låttexter nedknackade på skrivmaskin och med sångförfattarens handskrivna anteckningar i marginalen. Även udda singelomslag, konsertaffischer och allsköns memorabilier presenteras i boken.

Penn Gillettes inledande text är obligatorisk läsning. Där berättar han om hur han som inbitet fan i många år konsekvent ratade Dylans gospellåtar, men hur han nu, 35 år senare, omvärderat materialet och blivit en hängiven lyssnare också till dessa sånger.

”Trouble no more” släpps i tre olika utgåvor. Förutom Deluxe edition finns en dubbel-cd med livematerial och en LP-box innehållande fyra vinyler och två cd-skivor. Båda betydligt billigare än den drygt 1,5 kilo tunga boxen.