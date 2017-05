Borttappad sång med Elvis Presley och Per-Erik Hallin återfunnen

Kultur

Ett ljudklipp med Elvis Presley och Per-Erik Hallin, som länge varit förlorat, har dykt upp på YouTube. Inspelningen är från den 2 september 1974 då Elvis gjorde sin avslutningsshow i Las Vegas.

Under några år var den då unge svensken Per-Erik Hallin pianist i ett av Elvis kompband och i Las Vegas-showen får han tillfälle att framföra sin egen sång "I couldn´t live without you". På ljudspåret hör man Elvis kalla in Per-Erik, eller "Pete" som Elvis alltid kallade honom, för att framföra sången. Per-Erik tar plats vid pianot och sjunger och rätt som det är hör man Elvis lägga körstämma på flera ställen i sången.

Per-Erik Hallin finns med på två av Elvis skivor, men denna inspelning har länge varit försvunnen.