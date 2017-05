Chris Cornells sista sång – en vädjan till Jesus

Kultur

Nyheten om rockstjärnan Chris Cornells självmord chockade världen i veckan. Blott en timme efter att hans band Soundgarden i onsdags kväll avslutat sin konsert på Fox Theatre i Detroit hittades han död på sitt hotellrum på MGM Grand Hotel. Senare kom beskedet att 52-åringen tagit sitt liv.

Den allra sista låt han sjöng var Blind Willie Johnsons ”In my time of dying” med en text, som i ljuset av det som hänt, fått fansen att spekulera i omständigheterna.

– Visste han om att han gjorde sin sista spelning? När han sjunger just den låten som den allra sista måste man undra om han inte tänkte på just det, säger Mike Dziama, en av konsertbesökarna i Detroit, enligt Expressen.

Sångens text handlar om en döende människa som vänder sig till Jesus i en sista vädjan att förbarma sig.

Sången inleds:

In my time of dying

I want nobody to mourn

All I want for you to do

Is take my body home

Och lite senare fortsätter texten:

Jesus going to make up

Jesus going to make up my dying bed

Meet me, Jesus, meet me

Meet me in the middle of the air

If my wings should fail me, Lord

O'' please meet me with another pair

Sången har framförts av många artister, däribland Led Zeppelin och Bob Dylan.

Chris Cornell var frontman hos groungepionjärerna Soundgarden och i rockbandet Audioslave. Sångaren var känd som en stor filantrop som ägnade mycket energi åt att samla in pengar till välgörenhet. I samband med att Soundgarden splittrades i början av 2000-talet sjönk han ner i ett djupt drogmissbruk, något han också talat öppet om.

Chris Cornell efterlämnar hustrun Vicky Karayinnis-Cornell och 12-åriga dottern Toni och 11-årige sonen Christopher. Han sörjs också av 16-åriga dottern Lillian Jean som han fick med sin tidigare fru Susan Silver.

Familjen har vädjat till pressen att lämna dem i fred. I ett uttalande via sin advokat ifrågasätter de den rättsmedicinska rapporten om självmord och undrar om Chris Cornell, som var nykter missbrukare, kan ha agerat under påverkan av den ångestdämpande medicin som han ordinerats.