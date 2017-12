Kultur

För teologinörden

Peter Halldorf: Alla himlens fåglar (Artos)

Ett mastodontverk på 800 sidor om profeten Jeremia som är både lättläst och högst relevant. Halldorf har gjort ett gediget arbete och fyller sidorna med både teologiska analyser och utläggning av bibeltexten. Han vidgar texten utan att göra våld på den och visar hur Jeremia är aktuell i vår tid.

Mikael Tellbe: Lammet och odjuret (Libris)

”Att skriva om invecklade teologiska sammanhang på ett ledigt och lättillgängligt sätt är inte alla förunnat, men det är just vad Mikael Tellbe på ett suveränt sätt går i land med”, skrev vår recensent Janne Carlsson tidigare i år. ”Lammet och odjuret” placerar Uppenbarelseboken i sin historiska kontext och hjälper läsaren att både förstå texten som ett tidsdokument och profetia om den yttersta tiden.

Magnus Persson: Kristi kyrka – om kyrkans kännetecken (EFS-förlag)

De senaste åren har pingstpastorn Magnus Persson gått från att fira gudstjänst i poppig Hillsong-anda till att värdera Luther och liturgi. I sin debutbok ”Kristi kyrka” skildrar han sin personliga resa och pekar på kyrkans behov att återvända till sitt centrum. Boken är den första i serien RE:FORMERA.

Amy Orr-Ewing: Är Bibeln intolerant? Förtryckande? Sexistisk? Homofobisk? Förlegad? Irrelevant? (Credoakademin)

Bibeln beskylls ibland för att vara förtryckande och otidsenlig. Hur ska man tolka kniviga bibelställen i vår tid? I början av året kom denna bok där författaren Amy Orr-Ewing tar sig an tio av de vanligaste frågorna kring Bibeln. Hon argumenterar för att Bibeln är relevant och håller att lita på än i dag och vår recensent Roger Bengtsson tyckte att boken både var pedagogisk och trosstärkande.

Nabeel Qureshi: En enda Gud (Credoakademin)

En av de tråkigaste händelserna 2017 var att apologeten och författaren Nabeel Qureshi tragiskt gick bort i cancer bara 34 år gammal. Qureshi var muslim, men blev kristen och skrev flera uppskattade böcker om den kristna trons trovärdighet. Hans senaste bok ”En enda Gud” som kom i år, reder ut huruvida den kristna Guden och Allah egentligen är samma Gud. Världen hade behövt hans skärpa mycket längre.

För romanälskaren

Amos Oz: Judas (Wahlström & Widstrand)

”Judas” handlar både om staten Israels bildande och synen på personen Judas och hans förhållande till Jesus. Nya spännande infallsvinklar och tankar präglar berättelsen, såväl beträffande dåtid och nutid, tyckte vår recensent Rolf Knutsson.

Theodor Kallifatides: Ännu ett liv (Albert Bonniers förlag)

Rolf Knutsson läste Theodor Kallifatides senaste roman med stor behållning. Boken tar sin utgångspunkt i författarens åldrande; hur kraften sinat och gör att inte längre kan skriva som han brukar. Ett spännande och delvis underhållande sökande hjälper honom ur svårigheterna.

Johanna Nilsson: För att väcka hon som drömmer (Rabén & Sjögren)

Johanna Nilsson skriver om den egna uppväxten i frikyrkan, men genom karaktären Josefin. En ärlig och välskriven ungdomsroman som lika väl kan läsas av vuxna. Författaren skriver om ätstörningar, depressioner och gudstvivel så att ingen lämnas någon oberörd. Nominerades till Augustpriset.

William Paul Young: Evas dotter (Libris)

I en fantasymättad miljö tar författaren bakom “Ödehuset” ett annorlunda grepp för att locka fram svar på livets djupaste frågor om mening och identitet. Huvudpersonen är en svårt misshandlad kvinna som till sin egen stora förvåning visar sig bära på ett mycket speciellt och avgörande uppdrag. En tankeväckande bok om tro där ett starkt bildspråk blir en välförtjänt läsarbonus.

För den som gillar personliga berättelser

Fredrik Lignell: Bottenkänning (Marcus förlag)

Lignell berättar personligt om hur dottern Jonna blir gravid som 17-åring, drabbas av en depression och hamnar på låst psykiatriavdelning. Ofta hör man om dessa historier när allting blivit bra igen, men Lignell och hans familj står fortfarande mitt i det. Boken är ett ärligt, modigt och välbehövligt bidrag till svensk kristenhet.

Patrik Hagman: Sorgen är en vidgad blick (Libris)

Teologen Patrik Hagman har drabbats av oerhörd sorg i och med bortgången av sin pappa, hustru och son.

Han beskriver smärtan, men också hur tacksamheten paradoxalt nog blivit en väg framåt. En bok som griper tag, skakar om och ger hopp.

Malin Aronsson: Kristungen (Libris)

Visst, vi kanske är partiska. Men Dagen-kollegan Malin Aronssons debutroman är en både rolig, ärlig och varm beskrivning av en frikyrkouppväxt under 1980- och 1990-talen. Boken handlar om att komma till skolan med Jesusknapp på skolväskan, höra Guds röst i skidhjälmens vakuum och framför allt om att göra tron till sin egen.

Britta Hermansson: Det vi ville bli (Libris)

Pastorn, förkunnaren och podcast-programledaren Britta Hermansson skriver i denna bok om att leva med en dold sorg. Innan hon föddes drunknade hennes storebror och detta familjetrauma har på flera sätt präglat hennes eget liv. I boken ”Det vi ville bli” väver Britta Hermansson samman sin berättelse med en annan historia från den egna hembyn, Nås. Den om Jerusalemfararna som i slutet av 1800-talet lämnade allt.

För kulturfantasten

John Sjögren: Återställelsens glädje (Artos)

John Sjögren tar med läsaren på en bildningsresa via kända litterära verk och spårar den mänskliga hemlösheten till den stora berättelsen om hur vi är skilda från paradiset, men en dag ska återvända dit. Vår recensent Birger Thureson skriver: ”En lärd essä genomsyrad av kristocentrisk teologi. Imponerande bredd, hisnande djup. En njutning att läsa också för formens skull; ett utmejslat, precist språk som inte är snårigt, bara härligt”

Per Harling: För livets skull: minnen och tankar kring mina psalmer (Solentro)

Få kan som prästen och psalmförfattaren Per Harling sätta ord på sångers historia och dess betydelse. I början av året kom denna bok där Harling berättar historien bakom 29 av sina egna psalmer. Han gör också en utmärkt exposé över kyrkans sjungande historia och vad som kännetecknar den.

Doug Seegers med Steve Eubanks: Going down to the river (Sjöbergs förlag)

Tillsammans med Steve Eubanks berättar den Nashvillebaserade musikprofilen Doug Seegers om sin livsresa. Avskalat och personligt beskriver den folkkäre countrysångaren sin brottningskamp med alkohol och droger, men också hur han – med Guds hjälp – till sist äntligen kom på fötter.

Och till sist ... för den som inte fått nog av Luther

Inte allena av Joel Halldorf och Patrik Hagman (Libris)

Inte så bara av Daniel Ringdahl (BV-förlag)

Att tänka Lutherskt av Tomas Nygren (EFS-förlaget)

Martin Luther – munken som förändrade världen av Mikael Rapp och Hedvig Åström (Verbum)

Ord för dagen – kortandakter av Martin Luther (BV-förlag)