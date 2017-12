Kultur

För dig som älskar soul och gospelinfluenser

Mavis Staples: If all I was was black (Anti/Playground)

Mavis Staples levererar som 78-åring sin bästa skiva någonsin. Hon bjuder på en underbar mix av soul, gospel, rhythm & blues, rock och country – med ett tydligt ärende: rasismen ökar på nytt i dagens USA och vi måste ta upp kampen. Trots allvaret lyckas hon ingjuta mod och hopp och en tro på att kärleken ska segra. MS

För den alternative

Loney Dear: Loney Dear (Real World/Border)

Emil Svanängens musik är lika intagande som paradoxal. Genom komplexitet och detaljrikedom skapar han en slags enkelhet och omedelbarhet. I sina sånger brottas han med mörkret, både det inre och det yttre. Men genom att inte väja för det, utan våga konfrontera och göra enastående musik av det – får han mörkret att glöda av ljus. MS

Rebecka Törnqvist: Home secretary (Moule/Border)

Rebecka Törnqvist gör den musik hon själv vill. Tillsammans med multimusikern och producenten Johan Lindström har hon skapat en av årets allra bästa skivor. Med utmanande ljudlandskap och experimentella utflykter, ändå väl sammanhållet rytmiskt och melodiskt. Även i texterna vågar hon följa sin konstnärliga kompass: resultatet är poetiskt och existentiellt, tolkningsbart. Som livet. MS

För popnörden

Anna Stadling: Efter stormen (Olga/Border)

Sånger skrivna under en tung period i livet, framförda med ett musikaliskt varsamt anslag: en varm popton signerad Andreas Mattsson. Just den kombinationen gör att Anna Stadling drabbar och berör starkare än någonsin. Hon sjunger fantastiskt och det är nära, angeläget, viktigt. Popmusik mitt i livet, rakt in i vardagen. MS

Martina Möllås: Allting har sin tid (Egen utgivning)

Hör låtarna, lyssnar på texterna och tänker: Äntligen! En artist och en platta jag inte visste att jag hade saknat. Martina Möllås skivdebuterar i mogen ålder, men skriver musik och texter med både djup och pondus. Formidabelt producerad av Magnus Ahlgren som bitvis åstadkommit ett driv av Oskar Linnros-klass. Ett av årets starkaste album inom svensk kristenpop. UT

Michael Jeff Johnson: Jordens lägsta punkt (Studio Edith Records)

Få, om ens någon, bland kristna svenska artister kan numera mäta sig med Michael Jeff Johnson. I princip har han släppt ett nytt album vartannat år sedan debuten 2005, årets är sjätte studioalbumet. Inte många kan konkurrera med den intensiva produktionen, och han fortsätter hålla en hög och jämn nivå även på ”Jordens lägsta punkt” där, som vanligt när Michael Jeff Johnson skriver musik, den mänskliga svärtan och det gudomliga hoppet går i armkrok. CHJ

Millan Holm: Den vi älskar (Linx Music/Millan Holm Produktion)

Finstämda covers av bland andra Ted & Kenneth Gärdestad och Fernando Ortega blandas med några egna kompositioner. Helheten är en samling sånger fyllda av vemod. Ändå är det i högsta grad upplyftande. Främst tack vare Millans ljuvliga röst och Ola Hedéns oefterhärmliga pianoackompanjemang. UT

Emily Åhlén: Allting har stannat (Egen utgivning)

Vardagspoesi med närhet och finess kännetecknar Emily Åhléns debutskiva. Hon har lyckats göra sånger som känns angelägna utan att för den skull tränga sig på. ”De vackra, vemodiga melodierna känns som en smekning för utschasade själar”, skrev jag när jag recenserade plattan i februari. Det intrycket gäller i högsta grad fortfarande. UT

För dig som spisar jazz

Ulf Wakenius, Eric Wakenius: Father and son (ACT)

Få musiker kan skapa sådan magi som Ulf Wakenius. På årets skiva ”Father and son” plockar han med sonen Eric, som är en lika talangfull musiker som sin far. Endast två gitarrer och musik av Wakenius och Zawinul men även Lennon/McCartney. Att två musiker kan få fram svänget så bra är det få som vet. Tolkningen av ”Birdland” imponerar rikligt. Far och son Wakenius lyckas förmedla sköna toner. PS

För rockaren

U2: Songs of experience (Universal)

2004 var senast det kom ett U2-album som inte enbart innehöll ett knippe bra låtar utan faktiskt fungerar som helhet. På nya skivan finns inte en enda svag stund. Faktum är att den kan kvala in bland gruppens fem-i-topp och det säger inte lite. Fornstor form efter ett drygt årtionde av svagare produktion, alltså. CHJ

Kevin Max: Serve somebody (SMLXL Vinyl)

Mannen med den stora rösten, etablerad sedan åren i DC Talk, släppte under året ett album med covers på bland annat Mr Misters ”Kyrie”, U2:s ”Pride (In the name of love)” och Bob Dylans ”Gotta serve somebody”. Långtifrån en enkel utmaning – originalversionerna går ju inte av för hackor – men den som är svag för Kevin Maxs röst lär inte bli besviken. CHJ

Bob Dylan: Trouble no more – the bootleg series Vol. 13/1979–1981 (Sony Music)

Mastodontboxen ”Trouble no more” ger dig allt och lite till av materialet du saknat från Bob Dylans så kallade kristna period. Åtta cd-skivor med massor av livematerial, udda tagningar och tidigare outgivna låtar. Därtill en Dylan-dokumentär på dvd och en bok späckad med fotografier från åren då Dylan turnerade med sina nya Jesuslåtar. 1 500 spänn är en rejäl slant för en julklapp, men vill du glädja en Dylanälskare finns nog inget säkrare sätt. UT

För konnässörer av klassiskt

Leif Ove Andsnes: Sibelius (Sony)

I år är det 100 år sedan Finland blev en självständig nation. Det har firats hela året, inte minst i Norden. Leif Ove Andsnes, Norges i särklass bästa pianist just nu har gett ut en fantastisk skiva med verk av Finlands nationaltonsättare Jean Sibelius, innehållande musik som inte spelas så ofta. Sibelius tilltalar i alla tider. 2017 berör hans musik oss alla lite extra. PS

Seong-Jin Cho: Debussy (Deutsche Grammophon)

Den unge koreanske pianisten Seong-Jin Cho tolkar Claude Debussy på ett alldeles förträffligt sätt. Det lekfulla i ”Images” och ”Children´s corner” får extra finess tack vare Chos enastående teknik och briljans. Claude Debussys verk är med sin impressionistiska lätthet alltid lätta att lyssna till. Den talangfulle pianisten dokumenterar här standardverken med en nutida tolkning. PS

Brahms: The Piano Trios (Sony Classical)

En stjärntrio bestående av violinisten Leonidas Kavakos, cellisten Yo-Yo Ma och pianisten Emanuel Ax ger oss högklassisk musik med Brahms pianotrios. Giganterna ses inte så ofta på skiva, så denna inspelning ska ses som ett unikt möte mellan dessa musikgurus. Johannes Brahms orkestermusik är oftast lättsmält samtidigt som hans kammarmusik ibland kan vara något tyngre, som hans trios skrivna mellan åren 1854 och 1887. PS

För elektropopdrömmare

David Åhlén, Andreas Eklöf: 1921, In my veins (Compunctio)

Herrarna Eklöf och Åhlén är ett stabilt radarpar som envist intar nya marker. Med en meditativ atmosfär och till enkla och bomullslika toner så är ”1921, In my veins” ytterligare en inspelning som kommer stå sig. Compunctio är skivbolaget som tydligt sätter prägel på den kristna musiken med högkvalitativa utgivningar. Compunctio vågar det som andra bolag bara drömmer om. PS

För hiphoparen:

Sebastian Stakset: Ett budskap om kärlek (Universal Music)

Nyfikenheten var stor när Sebastian Stakset släppte albumet ”Ett budskap om kärlek”. Få har väl missat rapparens livsförvandlande resa från mörker till ljus i begreppets mest bokstavliga bemärkelse. Totalförändringen märks från första raden på skivan. Samtidigt är texterna befriande uppriktiga och känns inte så tillrättalagda som man kanske hade befarat. Produktionen av Joakim Sandström känns modern och ger Staksets kärleksbudskap vingar. DW

Allyawan: Lofe (Redline Records)

Det blev ingen succé i 2017 års Melodifestival för rapparen från Jönköping. När fullängdsskivan ”Lofe” nu kommer har Allyawan helt utelämnat bidraget från musiktävlingen. Och lika bra är det. För det Allyawan levererar är något mycket intressantare, ett hiphop-album där hans kristna tro tillåts ta plats. Starka spåren ”En himmel för dig med” och gospeldoftande ”Utan dig” rekommenderas särskilt. DW

För dig som älskar psalmer

Per Nyberg: Folkie flavours (Öberg recordings)

Per ”Nypan” Nyberg var med och startade Licence på det glada 80-talet. När han efter alla år nu solodebuterar sker det med ett själfullt album fyllt med gamla amerikanska väckelsesånger som drabbade honom redan i barnaåren. Framförandet är akustiskt och folkmusikinspirerat. Genuint och trovärdigt. UT

Jessi Colter: The Psalms (Legacy/Sony)

När legendariska countrysångerskan Jessi Colter vid en flygel improviserar fram melodier till ord som hon sjunger direkt ur Psaltaren i Bibeln, och arrangemangen sedan varsamt utökats med flera instrument, blir resultatet häpnadsväckande. Inte lättsmält eller självklart – men innerligt, vackert, storslaget, tröstande, uppmuntrande och inspirerande. Musik för själen. MS

Sam Vesterberg: Sånger från ett dragigt kapell (Talking Music/Naxos)

Pastorssonen och proggsångaren Sam Vesterberg kramar livssaften ur sin barndoms väckelsesånger. Kärleken och smärtan går hand i hand och kombinationen med en stark, nyansrik stämma fungerar som en svavelsticka på tändsticksplån fast är helt utan effektsökeri. Sam Vesterbergs tolkningar bränner till i själen, så även den egenskrivna titellåten om hans uppväxt i ett norrländskt kapell som var allt annat än välisolerat. UT

För dig som älskar lovsång

Bengt Johansson: Klara låga (Pinehouse Records)

Bengt Johansson fortsätter att troget ge bidrag till den svenska lovsångsskatten, både in i människors privata liv och till det gemensamma gudstjänstlivet. På nya skivan finns ytterligare ett knippe starka lovsånger med rötter i psaltartraditionen att bruka både i hemmen och kyrkorna. CHJ

Micke Fhinn: Härifrån till evigheten (David Media)

Att skriva sånger som dessutom fungerar bra att sjunga tillsammans är en konstart för sig. Men det är en av utmaningarna för lovsångskompositörer och Micke Fhinn har sedan länge bevisat sig värdig. Nya skivan är något poppigare än hans tidigare produktioner. Men det är ingen nackdel utan visar bara på utveckling. Dessutom är texterna fyllda av både värme och förtröstan. UT

För dig som vill ha hårda klappar

XT: Saved by the blood (Talking Music)

Med åtta melodiösa rockepos står XT för årets återkomst på den kristna hårdrocksscenen. Björn Stigsson och Sonny Larsson tar hjälp av tre Jerusalem-profiler och kemin bandmedlemmarna emellan är påtaglig. Resultatet är vital hårdrock med ett angeläget budskap. UT

All For the King: All For the King (Connection)

Erik Tillings metalprojekt All For the King gjorde blytung skivdebut under 2017. Musiken har, med rätta, jämförts med hårdrockikonerna Black Sabbath. Harmonierna, riffen, variationen på låtarna och – inte minst – sångkvaliteten gör detta till en platta man inte tröttnar på i första taget. Tvärtom. Den växer fortfarande. UT

För alla med barnasinnet i behåll

Perla: Tillsammans för världens barn (ChaBelle Music)

En nytänd Perla Bjurenstedt har fått låtskrivarfeeling och i goda vänners lag föds musik som går rakt in i barnahjärtan (och i alla oss som har barnasinnet kvar). Stråkar, blåsare och duetter med barnbarnen lyfter en rutinerad trubadur till oanade höjder. En angelägenhet för hela familjen. UT

Recensenter: Carl-Henric Jaktlund (CHJ), Peter Stolpestad (PS), Magnus Sundell (MS), Urban Thoms (UT) och Daniel Wistrand (DW)