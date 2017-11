Doug Seegers samlar pengar till gatubarn på sin långa julturné

Kultur

Sverigebekante Nashvillemusikern Doug Seegers har precis inlett sin landsomfattande julturné. Den omfattar 27 spelningar, de flesta i kyrkor av olika samfundstillhörighet.

”Give it away Christmas tour” hade premiär i Sandvikens kyrka den 17 november och går i mål den 17 december i Smålandsstenar. Musikaliskt utlovas en avskalad, akustisk föreställning med riktig julkänsla. Turnén görs till förmån för Erikshjälpens arbete för gatubarn i Uganda. I samband med julturnén lanserar Doug Seegers också sin självbiografi ”Going down to the river” (Sjöbergs förlag) som i dagarna kommit ut på svenska.

Fler platser och datum för julturnén hittar du i Kalendern nedan.