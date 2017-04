Erik Tilling startar hårdrocksbandet All For the King

Kultur

Premiärspelningen hålls på Huskvarna teater och blir ett slags avstamp för en process som började under fjolåret och som sedan tagit fart alltmer under våren.

– Egentligen började det med teologiska reflektioner, berättar Erik Tilling. Det hade visat sig att Ricard och jag kommenterade samma inlägg på Facebook och hade lite samma infallsvinkel. Efter ett tag kontaktade vi varandra och träffades på ett kafé där vi samtalade vidare. Det i sin tur ledde fram till att vi startade All For the King. Vi tycker att tung hårdrock är ganska bra bärare av det som vi vill säga och förmedla.

Pratar man med två medelålders musiker som vuxit upp i svensk frikyrkomiljö är det oundvikligt att beröra den delade uppfattning som rådde kring rockmusiken i kyrkan, i synnerhet på 1980-talet. Erik är 50 och Ricard 47, men båda minns. Och båda har krossat LP-skivor ur sin samling när det begav sig.

Erik minns hur han knäckte Black Sabbaths ”Paranoid” på mitten och Ricard berättar hur han slog sönder skivor med Freda´ och Edin-Ådahl.

– Hårdrock var ju från djävulen. Det fick man ju lära sig på 1980-talet när man besökte trosrörelsen, minns Erik Tilling.

Ändå har hårdrocken följt honom genom hela livet.

– Jag har alltid gillat den här typen av musik och jag har alltid riffat i min källare i min ensamhet. Jag har upptäckt att jag behöver den tyngre biten också. Den ger faktiskt näring åt min mer meditativa sida. Det finns en växelverkan där som är väldigt spännande. De två sidorna när varandra, konstaterar han.

För Ricard har det varit mest pop, soul, gospel och lovsång de senaste 25 åren, men härom året fick han erbjudande att bli sångare i Empire 21, ett kristet hårdrockband med skicklige gitarristen Carl Johan Grimmark. Ricard tackade ja och upptäckte nya sidor av sin sångröst:

– Och det var väl någonstans i svallvågorna av det som Eriks och mina samtal började. Erik hade lite riff som han ville testa och vi bestämde: Ja, men då gör vi det då!

Både Erik och Ricard betraktar den postmoderna tid vi lever i som desillusionerad. Gamla sanningar och respekt för kristna värderingar har fått maka på sig till förmån för ett relativistiskt synsätt. En tillvaro där allt fler människor känner sig andligt vilsna utan att veta hur de ska få rätsida på sina liv.

– Kan vi då, utan att på något sätt sätta oss på höga hästar, bidra med det vi anser viktigt för att hitta en styrriktning i vardagen så vill vi gärna göra det, förklarar Erik Tilling.

Men är hårdrock ett bättre redskap att förmedla detta än den musik som du annars använder?

– Ja, på det sättet att det jag annars gör är kanske lite mer inomkyrkligt, det handlar ju om tillbedjan och lovsång. All For the Kings texter är mer om det kristna livet, om vem Gud är snarare än lovsångstexter. Vi vill helt enkelt berätta om den verklighet som bär och inte hymla med det vi tror på. I all ödmjukhet, fast i nån slags tung förpackning.

– Vi kanske kan kalla det för nån slags Alphakurs i hårdrocktappning­, vad vet jag?

Men vad är det bandet vill vara tydligt med? Vilka sidor av tron är absolut viktigast att kommunicera till icke troende och andra tvivlare i dag?

– Att Gud är för dig, säger Ricard Hulteke. Han är med dig. Han är på din sida. Du behöver inte göra det här ensam. Det är ju det som är nåden. Du behöver inte vara stark. Du kan vila.

– Det handlar om vad Gud har gjort för oss och vem Gud är. Vi har en tonsättning av Psalm 23 till exempel. ”Rules of love” är en text om att vi inte tror på gränslöshet, utan vi tror att Gud har gett oss ramar så att vi ska må bra. Allting handlar om Guds omsorg, förklarar Erik Tilling.

– Vi vill inte hymla med det vi tror på, sammanfattar Ricard.

Låtarna till All For the King skriver Erik och Ricard tillsammans. Erik förklarar hur det brukar gå till:

– Det funkar lite så att jag har några riff som jag har kommit på och så hjälps vi åt att snickra. Ricard gör en sångmelodi på det och till slut blir det en låt. Det är lite udda, men det har varit fruktbart hittills.

– Nu har vi elva låtar som vi ska presentera på lördag på Huskvarna teater. Vi skriver hela tiden, så vi har ett gäng i byrålådan som vi jobbar på. Planen är väl att framåt oktober-november kunna släppa ett album.

– En vinyl, förtydligar Ricard.

Likt allt fler band satsar All For the King på LP-formatet kompletterat av digitala singlar. Hittills har de släppt tre låtar som finns på Spotify. Ricard retas lite och säger att Erik har en tydlig Bert Karlsson-ådra.

– Ska man överdriva lite så spelade vi in några låtar, så ett, tu, tre så låg de på Spotify. Givetvis pratade vi om det, men Erik har ju rutin. Han har gjort så många skivor de senaste femton åren så alla kanaler är färdiga.

Dessutom har Erik Tilling en egen inspelningsstudio hemma i Jönköping.

Det ska förstås inte glömmas bort att All For the King har ytterligare två medlemmar. Basisten Johan Tjernström, som spelat med bland andra Ole Børud, och trummisen Richard Tonyson som lägligt erbjöd sina tjänster precis när bandets förste taktslagare för knappt två månader sedan insett att hans tid inte räckte till för projektet.

Tänker ni er att det blir en fortsättning efter helgens konsert?

– Vi ska spela på Gullbrannafestivalen i sommar, så det blir ett genrep inför det. Sedan har vi en spelning i Göteborg på G, en förfrågan från Örebro och litegrann så där. Vi hoppas och tror, säger Erik.

Ricard fyller i:

– Sedan kan man ju fundera vad det finns för plattform för musiken över huvud taget. Hårdrock är ju väldigt speciellt. I många kyrkorum fungerar det ganska dåligt.

Responsen har varit god hittills, vilket förstås gläder grabbarna.

– Någon hörde av sig och sa att ”jag har inte satt min fot i en kyrka på tio år men jag lyssnar gärna på detta”. Då känner jag att kan vi nå dem som är i utmarkerna eller till och med vinna själar, då är det väl fantastiskt, konstaterar Erik.

I deras drömmar är All For the King ett band som för allmänheten och kyrkan närmare varandra.

– Vi har ett angeläget budskap till vår tid. Jesus behövs mer än någonsin, understryker Ricard.

– Den yttersta drömmen är att få tala om att det finns en Gud som bryr sig oavsett. Vi är för gamla för att tycka att gitarrerna är häftigast, säger Erik.