Existentiell filmfestival Dalarna firar 15 år

Kultur

Evenemanget Existentiell filmfestival Dalarna är ett säkert vårtecken. Den 12–13 april hålls evenemanget för 15:e gången och i år är temat ”Ett annat liv”. I festivalens dna ingår möten mellan publik och inbjudna gäster som tillsammans samtalar om filmerna som visas. Både allmänmänskliga och existentiella ämnen diskuteras i förhållande till samhällsaktuella teman.

I år visas bland annat ”Sameblod”, ”I am not your negro”, ”Korparna”, ”Thelma” och ”Work in progress: Let''s do some living in the afterlife”.

Bland de medverkande finns Agneta Pleijel, Reine Brynolfsson, Lina Thomsgård, Jon Asp, Wanda Bendjelloul, Jonas Mosskin, Simon Sorgefrei, Kajsa Ekis Ekman och Samuel Girma med flera.