Frizon är festivalen som hjälper unga att hjälpa

Kultur

Under tio års tid har SR:s och SVT:s Musikhjälpen bidragit till att mångmiljonbelopp samlats in till utsatta människor. Konceptet går ut på att tre programledare stängs in i en glasbur under sex dygn, och därifrån sänder de sedan live både dag som natt.

– Musikhjälpen har slagit stort och skapat uppmärksamhet. Vi har förstås fått inspiration därifrån, och hoppas att Frizonhjälpen också ska skapa ett avtryck, säger Joakim Lundqvist, som är biträdande generalsekretare på Equmenia och en av initiativtagarna till satsningen.

Under Frizonfestivalen, som pågår från den 10 till den 13 augusti, kommer tre programledarna att sitta i en studio och sända live över internet för insamlingen Unga har rätt till en framtid. Här sänder man dock inte dygnet runt, i stället startar programmet nio på morgonen och slutar tre på natten. Alla programledarna kommer inte heller att arbeta hela festivalen.

– Som tur är får vi sova lite, annars blir det en seg livesändning, säger Pelle Lindvall och skrattar.

De övriga programledarna är Linnea Gullholmer, Ida Tonnvik och Stina Hjelm.

– Jag tycker det är ett roligt koncept. Jag har varit konferencier men inte gjort intervjuer tidigare, så det här är en utmaning. Och det är roligt att få arbeta ideellt och samla in pengar, säger Stina Hjelm.

Sändningarna kommer att få en stor bredd. Flera av de artister som uppträder under Frizon kommer att finnas med och spela musik i Frizonhjälpen, och även huvudtalarna kommer att delta.

– Det är ju förhoppningen att alla som är engagerade i festivalen också kommer att vara med här. Jag vet att improvisationsteatergänget kommer att dyka upp, och flera artister gör små spelningar i vår lilla bur.

Det Pelle Lindvall ser fram emot är också vanliga festivalbesökares insatser.

– Jag tänker på Frizonhjälpen som en kanal för att fånga upp all möjlig kreativitet för hur man kan samla in pengar. Det kanske kan vara att man erbjuder sig att klippa andras hår, att man spelar sin egen musik. Jag hoppas på ännu konstigare idéer. Det är bara fantasin som sätter gränser, säger han.

Pelle Lindvall hoppas att det ska få fler unga att engagera sig i missionsinsatser.

– Jag tror att man lätt hamnar i tankemönster där man tror att man måste vara proffs för att åstadkomma någonting. Vi vill visa att du kan göra det du tycker det är roligt och brinner för, och att det kan nå väldigt långt. Jag tror att viljan finns mycket hos unga, men man behöver verktygen för att styra sin kreativitet och sitt engagemang rätt, säger han.

Stina Hjelm tror att unga i dag kanske ger på ett annat sätt än äldre generationer.

– Jag tror det behövs någon sorts hype kring det. Det behöver inte vara stort som Frizonhjälpen, men något som sporrar unga att ge, att de känner att nu samlar vi in till något tillsammans, säger hon.

De pengar som kommer in kommer att gå till två projekt som Equmenia driver och två som Evangeliska frikyrkan ansvarar för. Equmenia har ett projekt i Indien där man arbetar för att även fattiga barn ska fullgöra sin skolgång.

– Dels handlar det om insatser för barnen, dels om att få föräldrarna att inse vikten av skolan, säger Pelle Lindvall.

I Pakistan arbetar Equmenia för att utbilda söndagsskolelärare.

– Söndagsskolan har en viktig roll i att utbilda om barns rättigheter. Pakistan är ju konfliktdrabbat, och detta kan ge dem hopp om att leva i ett fredligt land, säger han.

EFK:s projekt handlar om stöd till en ursprungsbefolkning i Brasilien som diskrimineras, och om utbildning om barns rättigheter i Afrika.

Att de insamlade medlen delas mellan EFK och Equmenia är naturligt. Frizon arrangeras av EFK, men många av deltagarna kommer från Equmeniakyrkan.

– Jag har själv åkt som ungdomsledare med många ungdomar till Frizon och funderat över hur Equmenia skulle kunna bli mer involverat och ta mer ansvar, säger Joakim Lundqvist.

Därför har samarbetet kring Frizonhjälpen växt fram.

– Den unga generationen är ju också väldigt ekumenisk, säger han.

De ser nu fram emot premiären och har förberett sig för att fylla många timmar med innehåll.

– Jag är på riktigt ganska nervös hur det ska gå, om vi ska kunna hålla det intressant. Mycket hänger på att deltagarna hänger på och tycker det är rolig grej, och bidrar med sitt engagemang, säger Pelle Lindvall.

Något mål är inte satt för insamlingen.

– Eftersom det är första året så är det väldigt svårt att veta hur mycket vi kan få in, säger Stina Hjelm.

Det kommer att gå att följa Frizonhjälpen över internet, man behöver alltså inte vara på plats på festivalen för att skänka pengar till insamlingen.