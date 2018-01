Kultur

Måndagen den 15 januari somnade Edwin Hawkins in för gott i sitt hem i Pleasanton, Kalifornien. Enligt nyhetsbyrån AP efter att kämpat mot cancer i bukspottskörteln.

Tillsammans med bland andra Andrae Crouch var Edwin Hawkins med och lade grunden till den moderna gospelmusiken. Han förenade gospel och populärmusik men fortsatte oförtrutet att skriva och sjunga sin kristna bekännelse.

Edwin Hawkins föddes 19 augusti 1943 i Oakland, Kalifornien, och började tidigt musicera tillsammans med sin familj. Redan vid sju års ålder ålder ackompanjerade han familjens gospelkör på piano.

Efter att han passerat 20 bildade han tillsammans med Betty Wilson en 50 röster stark ungdomskör i Ephesian Church of God in Christ i Berkley, Kalifornien. 1968 spelade kören, som hette Northern California State Youth Choir, in en skiva. Ett av de åtta spåren på skivan hette "Oh happy day". Hawkins hade gjort ett gospelarrangemang av en 1700-talspsalm och det skulle slå väl ut. Förhoppningen var att sälja 500 plattor, men när radiostationerna kring San Fransisco började spela "Oh happy day" formligen exploderade intresset. Sången släpptes på en singel som på två månader sålde i en miljon exemplar. Den tog sig även in på de profana topplistorna och nådde som bäst en fjärde plats på USA-listan, men placerade sig även högt i England, Irland och Tyskland. I Frankrike nådde "Oh happy day" topplistans första plats. Skivan sålde i sju miljoner exemplar och Edwin Hawkins belönades med en Grammy. 1969 återutgavs debutalbumet men fick då titeln "Oh happy day". Solist på inspelningen var Dorothy Combs Morrison. Den ursprungliga texten skrevs av den engelske prästen Philip Doddridge och originalmelodin från 1704 gjordes om i mitten av 1800-talet av Edward F Rimbault som också lade till en refräng. Den refrängen tog Edwin Hawkins fasta på när han gjorde sitt arrangemang och förvandlade den gamla psalmen till en av tidernas största gospelhits och Hawkins arrangemang är allt sedan dess ett standardverk inom gospelvärlden.

I en intervju för blackmusik.com berättade Edwin Hawkins:

– Jag tror att vår musik nog var en blandning och en korsning av allting som jag lyssnade på under den där tiden. Vi lyssnade på all slags musik i vårt hem när vi växte upp. Min mamma, som var en höngiven kristen, älskade Herren och visade det med sin livsstil.

– Min pappa var inte en överlåten kristen på den tiden men var vad man kallar en bra karl. Och självklart fick vi höra en del R&B-musik från honom när vi var små, men också en massa countrymusik, sa Edwin Hawkins i intervjun.

Under sin långa karriär hann Hawkins ge ut mer än 30 egna album. 1992 gjorde han ett inhopp i filmbranschen när han ledde kören i filmen "Leap of Faith".

I mitten av 1990-talet spelade han in en skiva tillsammans med Örebrokören Svart på Vitt. "Look up and live" heter albumet som finns på Spotify.

2007 valdes han in i Christian Music Hall of Fame.

Han har skrivit åtskilliga sånger, men framför allt kommer han bli ihågkommen för "Oh happy day" som spelats in av ett otal artister, alltifrån Elvis Presley till Carola. Beatlesgitarristen George Harrison är inte en av dem, men han berättade att det var Hawkins sång som gav honom inspiration till sin stora hit "My sweet lord".