Gullbrannafestivalen håller liv i den kristna musiken

Fakta: Gullbranna-festivalen 2018

Plats: Gullbrannagården utanför Halmstad.

Tid: 5–8 juli.

Artister: Per-Erik Hallin, Lily Jo (UK), Kings Kaleidoscope (US), Boris René, A Treehouse Wait, Ida Sand med band, LIN D, Fleshkille (NO), Jonathan Mc Reynolds (US), Libby Redman (UK), Silver, LZ7 (UK), Bob & John från Petra (US), Roland Utbult med band, Peter Hallström, Loey Dear, Tensta Gospel Choir, Bullock Hearts med flera.

Program: Se gullbrannafestivalen.com.