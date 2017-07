Gullbrannafestivalen inleddes storstilat

Kultur

Festivalen inleddes storstilat med amerikanske musikern och underhållaren Leroy Emmanuel som hade tagit med sig sina vänner i kanadensiska bandet Newworldson som kompband. Dessutom en tvåhövdad blåssektion, Chops Horns, bestående av saxofonisterna Dave Watson och Darryl Dixon som försökte överträffa varandra i publikfriande shownummer.

Leroy Emmanuel är inte bara en gudabenådad gitarrist och historieberättare, han har spelat med i stort sett alla artister som räknas inom soul och funk. Marvi Gaye, Al Green, Gladys Knight, Stevie Wonder, Kool and the Gang, Diana Ross, Jackson Five, Natalie Cole och många fler. Han var också personlig vän med Curtis Mayfield och tillsammans med bandet bjöd han på den egna hyllningslåten Curtis.

LMT Connection kallades denna artistkonstellation som med skicklighet och lekfullhet gav Gullbrannafestivalen en flygande start. Senare på kvällen återkom samma musiker för en ny konsert, men då var det Newworldson och deras låtar som stod i centrum och den eminente Leroy Emmanuel och hans gröna Gibson höll sig mer i bakgrunden.

Amerikanska Gungor var tillbaka på Gullbranna efter några års bortavaro. Paret Lisa och Michael Gungor körde även de två konserter. En akustisk mitt på eftermiddagen och en tyngre föreställning sent på kvällen. Särskilt den akustiska föreställningen blev personlig då paret delade en del av vad de varit med om de senaste åren. Speciellt berättelsen omderas andra dotter Lucy som föddes 2014 med Downs syndrom grep tag.

Sången Light har föräldrarna skrivit till Lucy och att höra en mammas och pappas hyllning till ett älskat barn framföras så naket och finstämt är en sådan där upplevelse som man drömmer om att få vara med om när man går på konsert. Tiden liksom stannar för några ögonblick medan orden och tonerna sköljer över publiken som en varm, väldigt väg. Oemotståndligt!

Brittiska popartisten och låtskrivaren Philippa Hanna hade teknikstrul inledningsvis, men vägrade låta sig nedslås och med sin charm vann hon mångas hjärtan. Hon har också en stark berättelse om hur hon fann både Jesus och sig själv och hennes helt icke-kyrkliga bakgrund bidrar till hennes förmåga att dela sin tro med ord som känns fräscha och självklara snarare än trötta och utslitna.

Jimmy Needham, USA, har inte heller någon kristen bakgrund. Första gången han upptäckte psalmerna var i filmen där Whoopie Goldberg spelar nunna. Nu älskar han psalmerna och har spelat in en hel skiva där han tolkat dem i sin tappning.

Bland de svenska artisterna lyste senaste Utbultstipendiaten Agnes Grahn som framförde eget material tillsammans med sitt rutinerade band. Ett välbesökt Skeppet tackade med långa värmande applåder.

Frida Sundemo har fått mycket uppmärksamhet internationellt för sin synthbaserade popmusik, trots att hon ännu inte släppt något helt album. Men det lär vara på gång. Detta var första gången hon mötte publiken på Gullbrannafestivalen.

Frampå nattkröken fick Manchesterbaserade Twelve 24 hela Skeppet att dansa.

På fredagen fortsätter det att röra sig på Gullbrannafestivalen och även då finns några internationella inslag. Till exempel Planetshakers som nog tar priset för årets längsta resa för att komma till festivalen. Australien är svårslaget.