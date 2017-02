Gungor och Planetshakers till sommarens Gullbrannafestival

Kultur

Amerikanska alternativrockbandet Gungor och australiska lovsångsgruppen Planershakers är bara två av sommarens internationella toppnamn som kommer till Gullbrannafestivalen i sommar. Bokade så här långt är även Newworldson (Kanada), Moriah Peters (USA), Jimmy Needham (USA) och LMT Connection (USA).

Bland de svenska artisterna som är klara märks Frida Sundemo, Sebastian Stakset, Samuel Ljungblahd, Noomi, Attention, Narnia samt Erik Tillings nya hårdrocktrio All For the King. Syskoduon Emmy & Ella kommer också att spela tillsammans med sitt band.

Gullbrannafestivalen hålls den 6–9 juli på Gullbrannagården utanför Halmstad.