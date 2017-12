Han skriver utan att veta hur det ska sluta

Fakta:

Gör: Artist och författare.

Bor: Utanför Nashville, TN (USA).

Ålder: 43 år.

Musik: Har gett ut fjorton soloalbum sedan independent-debuten ”Walk” 1996. Har turnerat i Sverige ett tiotal gånger sedan 2004.

Böcker: Har skrivit fyra böcker, som utgör ”Wingfeather­sagan”. Den första finns nu på svenska. På engelska heter böckerna:

”On the edge of the dark sea of darkness” (2008)

”North! Or be eaten” (2009)

”The monster in the hollows” (2011)

”The warden and the wolf king” (2014)

Andrew Peterson har tillsammans med ett litet team gjort en tecknad kortfilm baserad på ”Wingfeathersagan”. Förhoppningen är att det till slut ska bli en långfilm eller en serie kortfilmer. Den första kortfilmen har premiär på You­Tube den 26 december