Här formas sånger som ska slå an tonen

Miljön som omgärdar Soundtrade Studios i Solna andas inte frikyrka direkt. En tavla på väggen berättar att här spelade punkbandet Ebba Grön in sin första singel – ”Antirock” (1978) – och det var också här som Europe spelade in albumet som bland annat innehöll mastodonthiten ”The final countdown”. Folket bakom projektet ”Ny musik i Pingst” har sålunda valt en inspelningsmiljö med fina anor i modern svensk musikhistoria.

När vi kommer in i handlingen pågår inspelningen för fullt, men tack vare att projektgruppen bestämt sig för att glänta lite på studiodörren för pressen får vi hänga en stund med musiker, producenter och övriga inblandade. Det blir en späckad timme.

Vid det stora mixerbordet sitter Mike Eriksson och strax intill står Emil Sydhage. Det är de som producerar den nya plattan. Inne i studion nöter tre musiker på sina instrument – Petter Alin, gitarr, Douglas Edström, bas, och Patrik Gillgren, trummor. Trion är i full färd med att lägga musikbakgrunder till den nya plattan som ännu inte har något namn. De hann tre låtar föregående dag och nu hittills tre. När Dagens utsände anländer är de i full färd med dagens fjärde. Tretton låtar passerade juryns nålsöga den här gången.

Juryn, förresten. Det är liktydigt med projektgruppen (se faktaruta) som inte bara gjort urvalet utan även sedan starten 2014 varit drivande för att projektet ”Ny musik i Pingst” ska kunna leva upp till sitt namn.

På plats i studion denna eftermiddag från projektgruppen är Bo-Göran Leckström, Eric Liljero och Samuel Hector.

Inspelningen pausar och likt en hockeycoach som tar time out samlar Eric musiker och producenter i kontrollrummet för att förklara sin vision av sången som just nu är under bearbetning.

– Jag ser hela låten som att man spänner en pilbåge. Come on! Vi ska snart proklamera Guds ord!

Han spänner den osynliga bågen i luften för att förstärka vad han vill ha fram. Låten verkar speciellt avsedd för att bygga upp och förbereda inför en predikan.

Döden för alltid besegrad,

Jesus Kristus vår frälsare och kung

Det vi ser och hör är resultatet av mångas möda. ”Ny musik i Pingst” är ett initiativ för att få musiker och låtskrivare ute i församlingarna att släppa loss sin kreativitet och skriva nya sånger som fungerar att sjunga tillsammans. Ursprungsidén kom från ett 30-tal musiker och lovsångsledare som var samlade för tre år sedan, berättar Samuel Hector. I oktober 2016 hölls en låtskrivarhelg på Hillsong norra i Märsta. 25 låtskrivar­vana personer deltog och där föddes flera av sångerna till den nya skivan.

– Man blev indelad i grupper om två, tre personer som fick sätta sig i ett rum tillsammans. De flesta hade aldrig skrivit sånger med de andra förut. Två timmar senare kom de tillbaka med en låt som gjorde folk så berörda att de satt och grät, berättar Samuel Hector.

Förutom sångerna som föddes i Märsta har omkring 150 bidrag skickats in från olika låtskrivare.

Tillsammansperspektivet är viktigt. Bredden likaså. Bo-Göran Leckström förklarar:

– Den här gången har vi jobbat mer med det teologiska innehållet i sångerna. Under låtskrivarhelgen fick vi input från teologer som hade tittat på frågan från sitt perspektiv. Vilka ämnen behöver vi skriva om? Vad saknar vi för sånger?

I efterhand har teologer fått granska de nya texterna och till exempel se hur förankrade de är i Bibeln.

– Det är spännande när fler blir involverade i processen, säger Bo-Göran Leckström.

Men hur undviker man att musiken blir ensidig?

– Man måste vilja göra det man gör, annars kan man inte vara kreativ. Det gäller att utifrån låtval hitta olika tempon, arrangemang och så vidare. Detta är sånger vi ska sjunga tillsammans i kyrkan. Det som skrevs på låtskrivarhelgen kom till med en eller två gitarrer och en röst. Vi vill inte göra för komplicerade låtar, förklarar Bo-Göran Leckström.

Producenten Emil Sydhage fyller i:

– I går var det så. Vi krånglade till det för mycket. Vissa idéer får helt enkelt inte fäste och då måste man skala av. Samtidigt är det en utmaning att inte slipa bort för mycket, säger han.

Att servera ett knippe sånger i förhoppning om att de ska bli använda och uppskattade i små såväl som i stora sammanhang, har förstås sina sidor. Alla församlingar har inte samma musikaliska resurser och att få det att låta som på skivan är inte möjligt. Det är inte heller meningen.

Sångerna kommer att lanseras i notform i månadsskiftet mars/april på musikkonferensen MÖT i Göteborg. Skivan släpps någon gång i maj. På så sätt kan målgruppen bekanta sig med sångerna utan att vara färgade av hur de tolkas på skivan. Något projektgruppen ser som en bra poäng.

Samuel Hector berättar att en av sångerna redan sjungits offentligt, på konferensen för pingstpastorer nu i januari lanserades sången ”Låt det vara Jesus”.

– Vi har låtit sångerna sippra ut, säger Samuel Hector.

– Tanken är att skapa ett brett engagemang, inflikar Bo-Göran Leckström.

Efter första skivan, ”Bara Jesus” (2015), har de som jobbar med ”Ny musik i Pingst” fått fin respons. Bo-Göran Leckström säger att låtarna verkar ha satt sig bland folket och ger exempel från en stor samling han var på där nästan alla av de 800–900 i samlingen klämde i när det sjöngs sånger från skivan.

– Och det kommer fram folk och säger ”vilken bra skiva vi har gjort”. De säger vi, konstaterar Samuel Hector.

Han är tacksam för det. ”Ny musik i Pingst” är tänkt att vara en samlande kraft.

– Vi gör inte detta för att bestämma vad folk ska sjunga, utan för att sångerna ska få en chans att fästa. I en tid när mycket musik bara är ett Spotifyklick bort blir tillvaron också fragmentarisk, säger Samuel Hector.

Då gäller det att fokusera på rätt saker. Initiativet är ett försök att bidra till tonläget på ett positivt sätt.

– En bön är att ”Ny musik i Pingst” ska vara en av stämgafflarna i Pingst. Det är det man hoppas på – med väldigt stor ödmjukhet, säger Samuel Hector.