Hårdrockaren som pressades av Siewert Öholm skrev ömsint sista hälsning på Facebook

1984 blev Anders Tengner som 23-åring hårt åtgången i Öholms "Heta stolen", där gruppen W.A.S.P. och deras brutala framtoning dissekerades. Härom året möttes de igen och bara timmar efter dödsbudet skriver Anders Tengner på sin Facebooksida:

"Vila i frid, Siewert. Du var en nagel i ögat på många, inte minst mig, men så fick vi chansen att försonas och jag har sedan dess haft stor respekt för din gärning. Du var en show man in i det sista och nu är du i den himmel du var övertygad om existerar. Way to go. Respekt."