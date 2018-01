Kultur

När årets Grammys i helgen delades ut i New York var Hillsong Worship en av vinnarna. I likhet med världsartister som Bruno Mars, Rihanna och Ed Sheeran fick de ta emot en Grammy för "What a beautiful name", en sång som spridit sig som en löpeld sedan den släpptes och nu sjungs i många kyrkor över hela världen.

Lyssna på sången på Spotify här.

Bland alla olika kategorier av Grammys finns fem med kristen prägel. Två av dem kammades hem av rutinerade gospelsångerskan CeCe Winans.

Här är samtliga kristna Grammyvinnare:

Best gospel performance song: "Never have to be alone" – CeCe Winans.

Best contemporary Christian music performace/song: "What a beautiful name" – Hillsong Worship.

Best gospel album: "Let them fall in love – CeCe Winans.

Best contemporary Christian music album: "Chain breaker" – Zach Williams.

Best roots gospel album: "Sing it now: Songs of faith & hope" – Reba McIntire.