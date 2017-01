Jippu gav upp karriären och blev evangelist

Kultur

Jippu, eller Meri-Tuuli Elorinne som hon egentligen heter, är en av Finlands mest kända artister. Hon slog igenom 2005 som tjugoåring med sina egna låtar och har sedan dess varit kvällspressens favorit. Vackert ansikte, framgångar som singer songwriter, skandaler, skilsmässor, fräcka uttalanden och alkoholism.

– Jo, det stämmer. Jag har gett media många rubriker, säger Jippu när vi möts på Café Esplanad i Helsingfors. Hon bor i Åbo, men ska sjunga på en fest på kvällen i Helsingfors. Finska MAF firar organisationens 40-årsjubileum. Nästa dag bär det iväg till norra Finland. Det är julsäsong.

Jippu är öppen om sitt privatliv. Nu är hon gift och har en son på två år. Kanske har hon varit för öppen och inte värnat om sin integritet. När hon som ung artist snabbt blev känd och nominerad till årets nykomling blev hon fartblind. Hon blottade sina känslor och uttalade sig om allt möjligt utan att tänka sig för. Hon hade svårt att hantera all beundran som hon plötsligt fick. Skivorna sålde bra men privatlivet var en enda röra.

– Jag nådde botten och hamnade till slut på ett mentalsjukhus på en sluten avdelning. Det var efter mina galna år som kändis. Jag hade gått igenom skilsmässor och en massa saker som gick fel.

Nu lever hon ett nytt liv och känner att allt det gamla är förlåtet. Därför är det självklart att finländarna har fått läsa om hennes nya liv också. Det senaste är den nya skivan som släpptes i november i Helsingfors på rockklubben Tavastia, där man sällan sjunger om Jesus. Den nya skivan har väckt stort intresse.

– Jag har velat göra en skiva för att ära Jesus som frälste mig från min egoism och min smärta, förklarar Jippu.

Hon har själv skrivit alla texter till sitt nya album.

– Det verkar som att radikal kristendom som jag representerar går hem hos folk just nu. Finska kyrkan är i en förändring. Den är ju konservativ och därför orsakar en förlorad dotter som jag blandade känslor.

Hon berättar om sin uppväxt i ett konservativt lutherskt hem. Hon fick lära sig vad kristendom var och att tro på Gud var en självklarhet. Dock var familjelivet mycket problematiskt. Alkoholen ställde till det och så småningom hamnade dottern på ett barnhem och en fosterfamilj.

Hennes far sjöng andliga sånger på 1980-talet. Senare sadlade han om till opera och sjöng som professionell baryton på olika operahus och jobbade många år som sånglektor på Sibelius-akademin i Helsingfors.

– Jag har varit en rebell, gjort uppror mot allt. Jag har gjort uppror mot Gud och det med svåra följder. Värst har jag skadat mig själv, säger Jippu.

Hon tycker fortfarande att det låter minst sagt märkligt att just hon skulle bli musikevangelist i Mikaelskyrkan i Åbo. Hon är den första anställda i sitt slag i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

– Det är på något sätt en absurd idé att en sådan som jag blir en Kristi tjänare och kläds i rena kläder. Men det är nåden som jag alltid trott på som har räddat mig från mörkret.

Hon medger att församlingen tog en risk när de anställde henne.

– Jo, jag är alltid en risk. Vår kyrkoherde ser mig både som en möjlighet och en risk. Men människor som går på gränsen är alltid intressanta, säger hon med ett leende.

Jippu använder gamla kristna begrepp som lammets blod och syndanöd och blandar det med modernt språk. Jag frågar om hon verkligen blir förstådd i dagens Finland.

– Givetvis måste språket anpassas till kulturen. Även Paulus sade att han ville vara jude för judarna och romare till romarna för att nå dem. Det är klart att vi måste tala så att folk förstår, säger hon.

Enligt Jippu ligger utmaningen i att förklara kristna begrepp. Hon tror att det inte handlar i första hand om språk. Det är mer fråga om trovärdighet.

– Det är möjligt genom levande tro som blir sann i ens eget liv.

– Jag är väl en sorts väckarklocka och det speciellt bland kristna. Att kämpa mot lagiskhet och rädsla och att ruska om gamla föreställningar, det är min uppgift. Jag tror att i de svaga är Kristus stark, säger hon och tillägger att hon vill fokusera på Kristus och inte på sin egen kraft och förmåga.

Under samtalet återkommer hon till att hennes nya liv och det första kristna albumet är Guds under.

– Jag är inte artist längre. Den nya skivan är mitt farväl till popartisten Jippu. Jag är en evan­gelist nu.

Det var så sent som i början av 2016 som hon kallade till ett möte på sitt skivbolag. Det är Warner Music Finland som är det största bolaget med de mest kända artisterna. Hon gick dit för att säga upp sitt livs viktigaste kontrakt. Hon hade jobbat med dem sedan debuten 2005.

– Vi satt där alla, vd:n och de andra cheferna och jag förklarade att när jag nu har en så stark tro på Jesus i mitt hjärta, vill jag bara sjunga gospel. Det är ju en liten genre i Finland, och jag tänkte det var slut nu.

Efter två timmars möte med tårar och avskedsord tänkte Jippu att det var dags att packa ihop.

– Då kommer min manager Lasse Kurki och säger: Nej, du ska inte sluta. Vi ska göra en gospelplatta!

Det blev en gospelplatta med gospelkören Higher Ground som sjunger i bakgrunden. Trots den engelska titeln är sångerna på finska.

Det är inte längre den dystra och melankoliska artisten Jippu som förmedlade sin livsmärta genom sina sånger. Det ljusare nu. Mycket ljusare.

– Det är mycket personligt. Den är säkert inte tillräckligt kristen för de troende, men för vanligt folk är det säkert desto mer budskap, säger hon.

– Jag sjunger från nådens och uppståndelsens perspektiv. Det har gjort att jag har kraft att skriva om brustenhet så att hoppet finns där, att man kan se en bit lera som en skatt. Jag sjunger om lidande på ett sätt där det finns ljus.

Att ge upp sin karriär som artist är ett beslut som växt fram efter två års grubblande. Hon berättar om många samtal med präster och själavårdare. Jippu har gjort ett radikalt val och kräver inte att andra ska vara lika svartvita.

– Att vara evangelist innebär att jag är en tjänare. Det är ett serviceyrke. Jag kan inte vara ett objekt för dyrkan. Det skulle förstöra mitt jobb. I mina konserter ber jag för folk och det är många som får hjälp i sin själanöd.

– Om jag skulle bevara den där mystiken kring artisteriet och inte kliva ner från estraden och möta folk, då tror jag inte att Gud skulle kunna verka i ett sådant sammanhang. Därför vill jag slå hål på den här kulturen av fans och beundrare. Istället vill jag göra mitt arbete med Kristus i centrum, säger hon bestämt.

– Jag är så pass radikal personlighet att jag skulle bli galen om jag var tvungen att leva två liv. Nu känns det härligt. Jag fick min tjänst utökat till 78 procent.

– Just nu är min bön att jag ska kunna vara en bra mamma till min son och inte såra mina närmaste. Förut tänkte jag bara på mig själv, inget annat. Det är ett under att jag är här just nu, säger hon igen.