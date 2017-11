Kalendern 23 – 29 november

Kultur

Torsdag 23 november

Vännäs. Vännäs kyrka 18.00. ”Give it away Christmas tour” – julkonsert med Doug Seegers. Entré.



Fredag 24 november

Klevshult. Smålandsrasta 19.00. Konsert med Tre Barytoner.

Värsås. Missionskyrkan 14.00. ”Einar Ekberg i tal och ton” med Mattias Johansson (bilden) och Anders Jaktlund.

Vilhelmina. Vilhelmina kyrka 19.00. ”Give it away Christmas tour” – julkonsert med Doug Seegers. Entré.



Lördag 25 november

Stockholm. Hedvig Eleonora kyrka 10.00–17.00. Bergmansymposium – om Bergman och lutherdomen. Medverkande: Caroline Krook, Jan Holmberg, John Sjögren, Maaret Koskinen, Leif Zern och Sven Milltoft med flera

Sundbyberg. Centrumkyrkan 16.00. Höstkonsert med country, gospel och allsång. Jessica Falk och Lars Lind Jaktlund medverkar. Huskören medverkar också.

Värnamo. Pingstkyrkan Arken 19.00. Konsert – Bengt Johansson (bilden) med band.

Forsheda. Finspång 18.00. Konsert med skivaktuella Tre Barytoner.

Vrigstad. Pingstkyrkan 19.00. Konsert med skivaktuelle Clas Vårdstedt med band. Entré.

Klövsjö. Klövsjö kyrka 19.00. ”Give it away Christmas tour” – julkonsert med Doug Seegers. Entré.

Örebro. Pingstkyrkan 20.00. Releasekonsert för All For the Kings debutalbum. Entré.

Söndag 26 november

Göteborg. Betlehemskyrkan 9.30 Pastorn och författaren Peter Halldorf föreläser utifrån sin nya bok ”Alla himlens fåglar har flytt”.

Linköping. Ryttargårdskyrkan 18.00. Releasekonsert för Clas Vårdsteds nya album ”Mitt hjärta för dig”. Clas Vårdstedt med fullt band. Entré.

Arboga. Pingstkyrkan 16.00. Konsert med skivaktuella Tre Barytoner.

Järnforsen. Missionskyrkan 17.00. Konsert med skivaktuelle Michael Jeff Johnson.

Hoting. Tåsjö kyrka 19.00. ”Give it away Christmas tour” – julkonsert med Doug Seegers. Entré.

Gullspång. Missionskyrkan 18.00. Musikcafé ”Unisång” med Karin och Anders Jaktlund.

Eskilstuna. Pingstkyrkan 18.00. Allsångscafé med Sångarbröderna och DuoP.

Måndag 27 november

Stockholm. Frälsningsarmén Templet 19.00. ”Jerusalem och kvinnorna”. Författaren Anita Goldman talar utifrån sin senaste bok ”Jerusalem & jag”. Drop in-fika från 18.15.

Hassela. Hassela kyrka 19.00. ”Give it away Christmas tour” – julkonsert med Doug Seegers. Entré.

Tisdag 28 november

Jakobsberg. Aspnäskyrkan 13.00. ”Från obygd i norra Värmland till RPG:s förbundskansli” – Anders Engström, RPG:s förbundssekreterare under många år, berättar minnen efter vägen.

Krokom. Alsens kyrka 19.00. ”Give it away Christmas tour” – julkonsert med Doug Seegers. Entré.

Onsdag 29 november

Huddinge. Södertörnkyrkan 14.00. ”Träffpunkt Södertörn” – Ingemar Näslund sjunger och berättar. Fika.