Kalendern 27 juli – 6 augusti

Kultur

Torsdag 27 juli

Brännkyrka. Brännkyrka kyrka 19.00. Musik i sommarkväll – ”Gospel and funk” med Kiralina’s Kool Knights Band.

Fredag 28 juli

Böda. Bödagårdens camping 19.30. Konsert med Terese Fredenwall.

Lekeryd. Maskinhallen Härestorp, Svarttorp 19.00. Sommarkväll – Marianne Enell med vänner. Servering.

Lördag 29 juli

Köping. Sjöboda 18.00. Musikkafé. ”Eldssånger” - skivaktuelle Erik ”Ecke” Bergman sjunger egna sånger. Servering.

Böda. Bödagårdens camping 19.30. Konsert med gruppen On Track.

Blidsberg. Ekborgen 19.30. Konsert med trubaduren Lasse Siggelin.

Lekeryd. Maskinhallen Härestorp, Svarttorp 16.00. Barnmatiné – Klurige Göran. 19.00. Sommarkväll med Salvationisterna. Servering.

Halmstad. Gullbrannagården 19.00. Gospel-konsert med No Name But Jesus.

Söndag 30 juli

Lekeryd. Maskinhallen Härestorp, Svarttorp 19.00. Sommarkväll med Anita & Thomas Granath. Servering.

Torsdag 3 augusti

Halmstad. Gullbrannagården 22.00. Konsert med Sebastian Stakset.

Lördag 5 augusti

Köping. Sjöboda 18.00. Musikkafé – ”Are you going to Scarborough Fair” – Folke Björk och Thomas Stenström, Västerås, sjunger Simon & Garfunkel. Servering.

Malmbäck. Torgparken 19.00. Sommarkväll med familjen Johansson från Götene. Servering.

Alingsås. Frälsningsarméns sommarhem 19.00. Konsert med trubaduren Lasse Siggelin.

Stockholm. Fryshuset 19.30. Konsert med kristna metalcorebandet August Burns Red (US). Entré.

Malmbäck. Torgparken 19.00. Sommarkväll med familjen Johansson från Götene som sjunger och spelar. Servering.

Söndag 6 augusti

Sandared. Svenska kyrkan 11.00. Konsert med trubaduren Lasse Siggelin.

Vikbolandet. Pingstkyrkan 17.00. Sommarkväll med skivaktuelle Erik ”Ecke” Bergman.