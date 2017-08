Kalendern 3 augusti-12 augusti

Kultur

Torsdag 3 augusti

Halmstad. Gullbrannagården 22.00. Konsert med Sebastian Stakset.

Lördag 5 augusti

Köping. Sjöboda 18.00. Musikkafé – Are you going to Scarborough Fair – Folke Björk och Thomas Stenström, Västerås, sjunger Simon & Garfunkel. Servering.

Malmbäck. Torgparken 19.00. Sommarkväll med familjen Johansson från Götene. Servering.

Alingsås. Frälsningsarméns sommarhem 19.00. Konsert med trubaduren Lasse Siggelin.

Stockholm. Fryshuset 19.30. Konsert med kristna metalcorebandet August Burns Red (US). Entré.

Malmbäck. Torgparken 19.00. Sommarkväll med familjen Johansson från Götene som sjunger och spelar. Servering.

Söndag 6 augusti

Sandared. Svenska kyrkan 11.00. Konsert med trubaduren Lasse Siggelin.

Vikbolandet. Pingstkyrkan 17.00. Sommarkväll med skivaktuelle Erik Ecke Bergman.

Onsdag 9 augusti

TIDAN. Församlingshemmet kl. 19.00. ”O store Gud” – Minns Du Sången i sommartid. Anders Jaktlund med vänner. Anna-Carin Odén med flera. Präst: Karin Dahlgren

Torsdag 10 augusti

Torp. Frizonfestivalen, konserter och framträdanden med bland andra Sebastian Stakset, Stighult, Helion, Aviana, Kristusdoften, Vertigaux, Olivia Junholm, River Billington, Mares, Isac Sundstedt samt teatergruppen Farbror Tobias tillsammans med Paradteatern. Entre.

Fredag 11 augusti

Gränna. SMU:s sommarhem 17.00. Konsert med trubaduren Lasse Siggelin.

Torp. Frizonfestivalen, konserter och framträdanden med bland andra Niello, Hope For This Nation, Karakou, Ana Diaz, Bicycle Beat, Amanda Matilda, Dennis och Elise, R2B2. Fjäder och Johanna Smitz. Entre.

Köping. Sjöboda 18.00. Musikkafé – gladcountry med Country Style. Servering.

Uskavi. Uskavigården 19.00 Konsert med Bengt Johansson.

Lördag 12 augusti

Stockholm. S:t Jakobs kyrka. Aftonmusik. Charlotte Riedijk, sopran Aron Nilsson, orgel

Torp. Frizonfestivalen, konserter och framträdanden med bland andra The Brilliance, Peg Parnevik, Hillsong Sthlm, Pedros, Antonia Fransson, The Wonderflutes, Gylls veranda, Stranger Mountain, Yon Forest och Tall Tales. Entre.