Klubb Manifest vill ta nästa steg i Metoo-rörelsen

Kultur

Under många år har Sofia församling i Stockholm i samarbete med Fryshuset och studieförbundet Sensus arrangerat Klubb Manifest, en klubb som i tal och musik tar livsfrågorna på allvar.

Tisdagen den 13 februari bjuder man in till talkshow under parollen ”Metoo – steg två!”. Medverkande är Esther Kazen, generalsekreterare, Sveriges ekumeniska kvinnoråd, SEK och välkänd i sociala medier under namnet Feministpastorn, poeten Iman Talabani, som vunnit i Ortens bästa poet, Shabab Ahmadian, en av grundarna till rörelsen ”Fatta man” samt artistduon Långbacka/Bådagård.