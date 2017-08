Kristna ledare inbjuds till The Love Festival

Kultur

Seminariet som hålls i Pingstkyrkan Västervik den 27 augusti kl 18.00 är öppet både för anmälan och drop-in.

– Det är helt otroligt att han kunde komma och dela sina tankar om hur vi kan använda våra gåvor för att bygga Guds rike här på jorden, säger Annika Nordenbring, arrangör av The Love Festival.

Och Beo Christensson, föreståndare i Pingstkyrkan Västervik, är glad att kunna öppna upp kyrkan för evenemanget. Enskilda personer från Pingstkyrkan och även från andra kyrkor i stan har ställt upp som förebedjare och har lovat ta hand om uppföljningen med de människor som förhoppningsvis kommer till tro i anslutning till festivalen.

– Annikas vision är fantastisk, att hon har tro för att göra ett sånt här arrangemang med evangeliet i centrum och musiken som redskap. Det är ett trosprojekt, säger Beo Christensson.

Annika Nordenbring vill att The Love Festival ska vara öppen och tillgänglig för alla. Ett evenemang för hela familjen, alla åldrar och alla nationaliteter. Därav kom även beslutet att inte ha någon entréavgift. Annika har satsat privata medel för att kunna genomföra festivalen och hon har även samlat in en del pengar via fundraising.

Den som skulle vilja vara med och stötta The Love Festival ekonomiskt kan göra det via festivalens hemsida. Men lika viktigt, menar Annika, är stödet i förbön.

– Det här är ett missionsarbete precis som allt annat. Och det är många i USA som ber för Sverige som bara den, säger Annika Nordenbring.