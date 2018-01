Kyrkomusikforskare får Harald Göranssonstipendiet

Kultur

Anders Dillmar, organist i Uppsala domkyrkoförsamling har tilldelats Harald Göranssonstipendiet.

Dillmar har under fyra års tid forskat just om Harald Göransson, som var en betydande aktör för kyrkomusiken under senare delen av 1900-talet. Forksningen resulterade i fyra böcker om Harald Göranssons studietid och verksamhet som kyrkomusiker, hans gärning som musikpedagog och folkbildare, samt om gudstjänstmusikens omvandling och psalmsångens förnyelse.

– Det är roligt att få stipendiet, även om det inte var helt överraskande eftersom jag lagt ner så oerhört mycket jobb, säger Anders Dillmar till Kyrkans tidning.