Lyhörd jazz i tiden

Kultur

Det är inte varje dag vi får njuta av svensk jazz med dubbla trummisar. Thomas Darelids delikata kompositioner klingar vår och sommar och vi är många som älskar svensk instrumentalmusik när den är som bäst. Bitvis påminner ”Point of Life” om tidiga utgivningar med Yellowjackets och Russell Ferrante vid pianot.

Darelid, pianist och tonsättare levererar här av högsta internationella klass till ett komp som heter duga. Jenny Kristoffersson på kontrabas och Anders Kjellberg och Per Lindvall bakom trummorna. Thomas Darelid är en mångsidig musiker som jobbat med allt ifrån Triple & Touch till tv som ”På spåret”.

Med inspiration av tidig Elton John och även Bengt Hallberg så är Darelids låtar en ny trevlig bekantskap. Hans signum är det sångbara pianospelet som har stark inspiration av såväl visa, klassiskt som pop och jazz.

Thomas Darelid lyckas fånga det lyriska i sitt musicerande och får rejäl hjälp framåt med de goda medmusikanterna som är känsligt lyhörda. Point of Life är en personlig skiva och musiken är dedikerad Darelids barn och familj.

Till vardags är Thomas Darelid delvis organist i Johanneberg missionskyrka i Göteborg och hans breda skolning märks på denna spännande skiva.

Peter Stolpestad