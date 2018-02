Mässa i domkyrka ackompanjeras av Elvis

Kultur

Elvis Presley – en av världshistoriens mest älskade sångare med 2,5 miljarder sålda skivor, hade en djup gudstro. Det berättas om hur publiken under konserter hyllade honom genom att ropa ”The King”, varpå Elvis avbröt dem med att säga: ”No, honey. To me only Christ is the King.” Det säger Markus Holmberg, kaplan i Västerås domkyrka och initiativtagare till nattvardsgudstjänsten med Elvistema som äger rum den 25 februari.

– Det som är viktigt för människan, har en given plats i kyrkan. Därför är det Elvis sånger som får följa oss i en mässa denna kväll, berättar han.