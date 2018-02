Kultur

78-åriga soul- och gospelartisten Mavis Staples drar ut på ännu en turné.

I juli landar Staples och hennes band i Sverige för två spelningar – 16 juli på KB i Malmö och 17 juli på Pustevik i Göteborg.

Det gångna året släppte Mavis Staples nya albumet "If all I was was black", ännu ett samarbete med Jeff Tweedy från Wilco, för vilket hon hyllades, bland annat av Dagens recensent Magnus Sundell som gav den toppbetyg. Biljetterna till sommarens två Sverigekonserter släpps måndag 19 februari.