MercyMe-sångarens populäraste sång blev Hollywoodfilm

Kultur

Efter sin fars död skrev MercyMe-sångaren Bart Millard "I can only imagine" som sedan kommit att bli den bäst säljande kristna sången i modern tid. Nu har berättelsen blivit Hollywoodfilm med skådespelaren Dennis Quaid i rollen som Bart Millards pappa. I tidningen Charisma berättar låtskrivaren om hur hans far gjorde människor illa under större delen av sitt liv, men hur han sedan fick cancer och tog emot Jesus i sitt liv.

– När han dog var han min absoluta hjälte och bästa vän. Min pappas liv förvandlades av evangeliet, säger Millard.

I sorgen efter pappan skrev Bart Millard "I can only imagine" som 19-åring. Filmen heter som sången och visas nu på biograferna i USA.