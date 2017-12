Moder Teresas minnespris till Christine Caines

Kultur

2008, långt före #metoo, grundade Christine och Nick Caine The A21 campaign som arbetar för att få ett slut på trafficking och människohandel. I dagarna mottog de Moder Teresas minnespris i Mumbai i Indien.

”Tack till alla våra samarbetspartners och understödjare som gör det möjligt för oss att göra detta avgörande arbete. Tillsammans är vi bättre!”, skriver Christine Caine i en Twitterhälsning där hon betonar att hon och maken Nick känner sig så hedrade av utmärkelsen. The A21 campaign har kontor i elva länder och har som ledord att förebygga, skydda, åtala och samarbeta. Världshiten ”Twenty seven million” med Matt Redman skrevs för övrigt med inspiration av The A21 campaign utifrån det faktum att uppskattningsvis 27 miljoner människor lever som slavar.