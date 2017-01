Musik byggde deras skola

Kultur

2006 producerade musikerna Peter Pop Lundbäck och Jesper Tottie ett album för FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) där bland andra Carola, Petter, Radiosymfonikerna med flera gjorde duetter med personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Tio år senare bestämde de sig för att göra om projektet, men i Östafrika och med syftet att visa på de orättvisor som personer med funktionsnedsättning ofta får utstå där.

Den nya skivan skulle innehålla artister med intellektuella funktionsnedsättningar från den aktuella regionen, men eftersom sådana knappt fanns breddades urvalet till funktionsnedsättning generellt.

– Det blev allt ifrån reggaesångaren Sixmond från Tanzania som har albinism, en diagnos där du föds utan pigment och ofta får lida svårt för det, Lady Faith – en sångerska från norra Uganda som blev kidnappad av terroristerna där som också skadade hennes ögon så hon nu är blind, men ändå inte är bitter utan sjunger med sådan glädje – till bland annat gruppen Playback Nairobi som har blandade intellektuella funktionsnedsättningar som till exempel downs syndrom och autism, berättar Peter Pop.

I augusti släpptes skivan ”Come together, disability is not inability” på Spotify, Itunes och cd.

– Musiken fick nästan ingen respons i Sverige men stor respons i media i Östafrika, berättar Peter Pop som under några januariveckor befinner sig på plats i Kenya där Come together redan satt tydliga spår.

Den första artist Peter hittade när han reste runt och sökte medverkande var den kenyanske reggaesångaren Baba Gurston. Baba, som är kortvuxen med förstorat skelett i bröstkorgen, blev mobbad hela sin uppväxt för att han är annorlunda.

– Samma Baba är nu rektor i den skola som jag och min vän Tony Praetorius från Göteborg byggt med stor hjälp av våra vänner, där också svenske artisten Anders ”Moneybrother” Wendin spelar en viktig roll. Med noll kronor när vi startade har vi på bara sex månader byggt färdigt och helt betalt Baba Gurston Inclusive School som öppnade för två veckor sedan utanför Kisumu i Kenya, berättar Peter Pop.

Arbetet är en direkt frukt av projektet Come together.

– Skolan är den första i hela regionen som inkluderar barn med och utan funktionsnedsättning. Vi har också musikprofil och skolan håller på att bli det nya folkets hus med föräldrakurser, filmvisningar och open mic kvällar.

Tillsammans med Peter Pop har Baba Gurston spelat i skolor, kyrkor och på klubbar i Sverige och i april gör de en ny turné tillsammans.

– Vi sjunger och spelar ihop, en blandning av afro-pop, gospel och rootsmusik där Baba också berättar sin gripande historia och publiken sitter sällan still.

FUB och Erikshjälpen har varit en del av Come together. Projektet har också stöttats av Postkodmiljonären. I och med årsskiftet 2016/2017 är projektet avslutat, men frukterna fortsätter att frodas.

– Det yttersta målet var att genom musik och film beröra och nå ut till människor, främst i Östafrika men också i Sverige för att få människor att ändra sin syn på personer med funktionshinder, och se dem som en tillgång med unika talanger och lika människovärde.

– Vi har nått ut i de största tv- och radiokanalerna i Kenya, Tanzania, Uganda och nått ända upp till minister nivå, så det känns verkligen som projektet lyckats. Men kampen för alla barns rätt till skolgång är långt ifrån över.

Den 29 april genomförs en tre dagars musikturné mellan Nairobi och Mombasa.

– Vi kallar den ”Station to station – railway music tour”. Vi fyller tåget med musiker och kulturpersoner med och utan funktionshinder där vi stannar längs spåret för konserter längs sträckan. Vi jammar i vagnarna, har workshops med bybor, skriver låtar ihop, har barbecues, rostar kaffe och delar livsberättelser. Allt filmas och kommer att visas på en av Kenyas största tv-kanaler. Förhoppningsvis även i Sverige, säger Peter Pop.