Jayne Svenungsson

Född: 1973 i Trollhättan.

Bor: Lund och Stockholm.

Yrke: Professor i systematisk teologi vid Lunds universitet.

Publikationer i urval: ”Guds återkomst: En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi” (2004) och ”Den gudomliga historien: Profetism, messianism och andens utveckling” (2014). I höst gav hon ut ”Heidegger’s Black Notebooks and the Future of Theology”.

Aktuell: Ny ledamot i Svenska Akademien. Efterträder Torgny Lindgren på stol nio.