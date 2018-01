Ny film om kristen lärjungarörelse släpps på Youtube i vår

Kultur

Längre fram i vår släpps den på Youtube. ”The Last Reformation II: The life” skildrar hur människor får möta Jesus i sin vardag. Filmen är dokumentär och skildrar hur kristna går ut på gatan för att be för människors olika behov. Den Grammynominerade popstjärnan Lou Bega, som kommit till tro, medverkar i filmen.

– Det är långt mycket bättre än att bli Grammynominerad. Detta är den verkliga grejen, säger Lou Bega.

The Last Reformation är ett internationellt nätverk, bildat 2011 av troende som bland annat betonar bibelundervisning, lärjungaträning, omvändelse och bön för sjuka.