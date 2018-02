Ny Hollywoodfilm om Paulus

Kultur

"Paul, apostle of Christ" är namnet på en storfilm om aposteln Paulus och evangelisten Lukas. I rollen som Paulus, fängslad i Rom ser vi James Faulkner, känd bland annat från Downtown Abbey medan Jim Caviezel, som tidigare spelat Jesus i "The Passion of the Christ" gestaltar Lukas. Filmen har amerikansk biopremiär i slutet av mars.