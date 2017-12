Ny popsingel från Hope välkomnar Guds kärlek

Kultur

Lagom till det nya året släpper sångerskan Therése Sandström under sitt artistnamn Hope nytt material. På juldagen lanserades nya singeln ”With His love”, en poplåt som handlar om att vi alla bär på tomrum som endast kan fyllas av Gud. I låten uppmanar Hope lyssnaren att bjuda in Herren i alla sina rum och på så sätt få uppleva fullkomlig kärlek.

”With His love” finns nu på Spotify och andra digitala kanaler. Låten är producerad av Theréses man Joakim Sandström som även ligger bakom soundet på Sebastian Staksets senaste albumproduktion.

I Dagens julbilaga 2017 berättar Therése om gudsmötet som förvandlade hela hennes liv.