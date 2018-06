Kultur

Maria Gustin Bergström kommer precis från ett möte om flyktingars situation. Församlingen där hon är pastor, Pingstkyrkan i Linköping, har de senaste åren öppnat upp sina portar för nyanlända och mitt i det arbetet står Maria. Hon har lyssnat till berättelser om livsfarliga resor över Medelhavet och delat deras trauman.

– Att möta nyanlända och bli deras vän gör något med en, det går inte att vara oberörd, konstaterar Maria Gustin Bergström.

På vilket sätt har det påverkat dig att möta asylsökande?

– Det har förändrat mig i grunden, säger Maria med eftertryck. Jag förstår nu … eller nej, jag anar vad det innebär att klä den hemlöse, ge rätt åt den faderlöse och hjälpa dem som har det värst. Att följa Jesus blir då att göra vad man kan för ens nästa.

– Det har också skärpt min tro. Att höra berättelser från före detta muslimer som blivit förvandlade till sin inre människa efter att de mött Jesus är otroligt trosstärkande. Jag känner stor ödmjukhet inför deras mod; de har fått satsa allt för sanningens skull. Jag vet ju också att Jesus är vägen, sanningen och livet, men när de säger det blir det en bekräftelse för mig att ”Yes, så är det.”

Inspirerad av dessa möten sjunger Maria Gustin Bergström på sin nya skiva ”Vem är Du som hjärtat söker” bland annat om människors kamp att få stanna i Sverige. Låten ”Varje dag” handlar om att inte blunda för nöden utan i stället vara en av dem som gör skillnad.

– Det är en poppig låt med allvarlig text. Jag gillar den kontrasten och ville ha låten precis så. Det finns en trotsighet i det. I versen sjunger jag: ”Vem vill se till behov, vem vill höra nöd” och det är mycket så jag känner. Tidsandan har blivit så hård, men jag tror vi måste våga se nöden. Och göra allt vi kan för att lindra den.

– Refrängen blir som en bön till Gud om att ställa allt till rätta, om hoppet och längtan efter någonting bättre.

Att be och arbeta är Maria Gustin Bergströms svar på nöden hon ser. Som pastor ger hon praktisk hjälp och själsligt stöd till nyanlända och genom musiken kan hon uttrycka känslorna som väcks. Rent musikaliskt har hon på sin nysläppta skiva berikats av sina nyfunna vänners kulturella uttryck.

– Det är spännande att låta svensk folkmusik, psalm och visa möta melodislingor som har sina rötter i Mellanöstern. Eller när afrikanska rytmer möter svensk stämsång.

Sången och musiken har funnits med Maria Gustin Bergström sedan hon var liten, men sin yrkesbana började hon som civilingenjör. För tre år sedan kände hon sig sedan kallad att prova något helt annat och fick möjlighet att börja en tjänst som ansvarig för det kreativa arbetet i Pingstkyrkan i Linköping. I det arbetet får hon ge vidare av sin musikalitet och framför allt hjälpa andra att blomstra i sina kreativa förmågor. Att framhäva sig själv ligger inte för henne.

– Jag skriver inte musik för att jag ska ut och sjunga, utan jag vill att musiken ska nå den som behöver lyssna. Min längtan är att sångerna ska få beröra och att de ska sjungas i församlingarna.

Då och då framträder Maria Gustin Bergström ändå under eget namn. Den här veckan bjuder hon in till två musikkvällar, hon ville inte kalla dem konserter, på Nyhemsveckan. Det blir en hel del egna sånger, bland annat många av sångerna från nya skivan, men också andras material. På onsdagskvällen gästas hon av musikern Michael Jeff Johnson och på torsdagen av Tobias Hedlund Ensemble. Musikerna under båda kvällarna är hennes vänner, medmusikanter och arrangörer från alla hennes fyra skivor.

Medan lovsången i Nyhemshallen bjuder på modern lovsång drar Marias sånger mer åt folkmusiken, jazzen och visan. Hon är dock noga med att poängtera att ingen musikstil är bättre än någon annan. I stället tror hon att bredden berikar, för att olika människor har olika ”musikaliska hjärtespråk”.

– Jag vill inte ge mig in i debatten om musik i kyrkan, men jag tror att vi måste börja med att ha respekt för att vi har olika preferenser, olika hjärtespråk när det gäller att lovsjunga. Helt enkelt möjliggöra att fler ska få uttrycka sin kärlek till Gud på sitt ”hjärtespråk”.

– Och sedan kan vi underordna oss varandra i vördnad för Kristus och inse att musiken ibland uttrycker någon annans språk. Över tid får ändå alla tillbe Gud på just sitt hjärtespråk.

Själv har Maria Gustin Bergström alltid haft ett särskilt band till folkmusiken, egentligen utan uppenbar anledning. Det var inte så att hennes föräldrar spelade folkmusik, men ändå var det den typen av melodislingor som Maria skapade som liten.

– Folkmusiken har alltid slagit an en ton hos mig som gjort att jag velat gråta. Den har berört mig in i djupet.

Genom uppväxten fick Marias Gustin Bergström ta del av många olika musikaliska uttryck. Hon växte upp i Filadelfiakyrkan i Stockholm, medverkade i deras musikaler och lyssnade mycket på Björn och Benny. Deras stora musikaler kan hon fortfarande utantill. Parallellt gick hon i Adolf Fredriks musikklasser och fick sjunga både opera och visa. Allt detta har format hennes egen musik.

Och nu är det alltså folkmusik från andra delar av världen som inspirerat Maria Gustin Bergström på den senaste skivan. I takt med att svenska församlingar får fler och fler medlemmar med utländsk bakgrund tror hon att musikstilen i kyrkan kommer att breddas.

– Vi har en möjlighet att ta vara på de nya instrument och musikaliska uttryckssätt som kommer till oss som en gåva.

– Jag tror också att vi kanske behöver tänka lite på hur vi uttrycker oss. Kanske undvika att säga ”nu tar vi en sång som alla kan sedan barnsben”.

– En hel del asylsökande från Mellanöstern kan inte engelska så bra, utan de är bättre på svenska. Så sånger på svenska kan överraskande nog vara bättre än på engelska. Sedan kan man som kärleksgåva sjunga en vers eller en sång på någon annans språk. Vi har gjort det på arabiska, persiska och några afrikanska språk i min församling.

På nya skivan finns sången ”Amen” som är skriven så att den ska kunna sjungas oavsett språk. En enkel text med ett universellt ord – amen. För Maria Gustin Bergström handlar allt hennes musicerande om att beröra människor ”från hjärta till hjärta” och att ”måla Jesus i fler nyanser.” Precis som Marias asylsökande vänner gjort för henne.

Vad säger dina asylsökande vänner om att de har inspirerat till sånger på nya skivan?

– De har inte fått höra den än eftersom den är så ny, men jag tror att de kommer bli lite stolta. Precis som jag är stolt över att få vara deras vän.