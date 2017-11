Organist släpper Star wars-skiva

Kultur

Organisten Ulla Olsson står inför ett av höstens mer annorlunda skivsläpp, ett Star wars-album på orgel.

Skivan ”May the force be with you” kommer vältajmat strax före filmen ”The last jedi” har premiär i december.

– Orgeln är ju ett väldigt stort instrument, med flera tusen pipor, och alla har väldigt olika klang. Med den kan man få fram mycket av det ”spaceiga” ljudet, och du kan nästan känna vibrationerna när du sitter bredvid. Du kan få så många olika klangschatteringar som försvinner ut i rymden, ungefär som rymdskepp, säger Ulla Olsson till Kyrkans tidning.